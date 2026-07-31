Nuevas perforaciones refuerzan el potencial de La Verde para Costa Fuego

Los resultados obtenidos por Hot Chili confirman extensiones del núcleo de alta ley y aportan antecedentes para la integración del yacimiento al desarrollo del proyecto Costa Fuego.

Hot Chili informó que obtuvo nuevos resultados de perforación en su descubrimiento de pórfido de cobre y oro La Verde, situado a 30 kilómetros al sur del futuro centro de procesamiento del proyecto Costa Fuego, en la Región de Atacama.

La empresa señaló a través de un comunicado que las perforaciones de relleno superficial y de extensión realizadas sobre el núcleo de alta ley de La Verde arrojaron resultados destacados en los sondeos RC DKP053, DKP054, DKP056 y DKP058, con amplias zonas de mineralización de mayor ley a poca profundidad. Asimismo, indicó que los resultados correspondientes al sondeo DKP052 permanecen pendientes y se esperan próximamente.

De acuerdo con el comunicado, los últimos resultados amplían la extensión de la mineralización de mayor ley cercana a la superficie y fortalecen la continuidad de una zona de enriquecimiento que podría representar una oportunidad para un tajo inicial de mayor ley en Costa Fuego.

La compañía también informó que los análisis de los sondeos diamantinos DKD049 y DKP028D confirmaron nuevas extensiones del depósito y permitieron ampliar el núcleo de alta ley de La Verde. En ese contexto, precisó que el sondeo DKD049 confirmó una expansión significativa del flanco oriental en profundidad, mientras que DKP028D extendió otros 200 metros de mineralización en el flanco occidental.

Hot Chili agregó que avanzan los trabajos de hidrogeología, geotecnia, metalurgia, ingeniería minera y medio ambiente con miras a integrar la plena integración de La Verde en el centro de producción de la Compañía en Costa Fuego.

Finalmente, la empresa indicó que prevé publicar este año la primera Estimación de Recursos Minerales para La Verde, seguida por un Estudio de Prefactibilidad revisado de Costa Fuego y, posteriormente, la presentación de la Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto durante el segundo trimestre de 2027.

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Crédito foto: Hot Chili.