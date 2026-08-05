Nuevos desafíos de minería sostenible ¿Está Chile preparado?

En el Mes de la Minería, cuatro tendencias convergen en el desafío de hacer una minería sostenible, de futuro y orientada a sus entornos.

La minería chilena enfrenta un escenario marcado por tendencias estratégicas que definirán su futuro: el potencial de las tierras raras, la eficiencia en la tramitación ambiental, la automatización de las faenas y la gestión responsable de relaves. Todas ellas convergen en un mismo eje: avanzar hacia una industria sostenible, innovadora y con legitimidad social.

En el caso de las tierras raras, elementos críticos para la transición energética y la electromovilidad, el desafío no está en su mera existencia geológica, sino en la capacidad de procesamiento y refinamiento. “El potencial del país no radica necesariamente en grandes yacimientos primarios, sino en depósitos secundarios y relaves mineros. La oportunidad está en construir una industria intensiva en conocimiento y tecnología, con altos estándares ambientales y sociales”, señala Antonio Del Río, Gerente Minería & Infraestructura de GHD Chile.

La llamada “permisología” se ha convertido en un tema central para destrabar inversiones. Actualmente, más de 360 proyectos se encuentran en evaluación ambiental. Karen Lassalle, Gerente de Evaluación Ambiental y Permisos de GHD Chile, advierte que los mayores cuellos de botella no están en la cantidad de permisos, sino en la calidad y coordinación de los estudios. “El mayor impacto positivo se logra fortaleciendo la etapa de prefactibilidad ambiental, incorporando criterios técnicos tempranos y herramientas como inteligencia artificial para reducir tiempos sin disminuir exigencias”, explica.

Por último, la gestión de relaves se mantiene como uno de los desafíos más relevantes para la sostenibilidad minera. Con más de 830 depósitos registrados por Sernageomin, muchos cercanos a comunidades y cursos de agua, la necesidad de tecnologías que maximicen la recuperación de agua y reduzcan riesgos es urgente. “Conservar el suelo no es solo proteger un recurso natural; es proteger a las personas, el medio ambiente y la confianza de las comunidades”, enfatiza Carlos Carmi, Líder de Relaves de GHD en Chile.

En conjunto, estas tendencias muestran que el futuro de la minería chilena no depende únicamente de nuevos yacimientos. Desde GHD observan que Chile cuenta con ventajas competitivas, capacidades técnicas y experiencia minera para enfrentar estos desafíos. No obstante, aprovechar plenamente las oportunidades asociadas a la transición energética requerirá acelerar la innovación, mejorar la coordinación regulatoria y fortalecer la gestión ambiental y social de los proyectos

En el Mes de la Minería, la oportunidad está en diversificar la matriz productiva y posicionar al país como un proveedor confiable y sostenible en un mercado global altamente estratégico.