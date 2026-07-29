Plan "Minería en Marcha" coordina apoyo técnico y financiero para la recuperación de faenas mineras

El Ministerio de Minería, Sernageomin, Enami y BancoEstado desplegarán apoyo técnico, equipos, monitoreo especializado e instrumentos de financiamiento para facilitar el retorno seguro y lo más rápido posible a las operaciones.

El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, presentó el plan ‘Minería en Marcha’, una iniciativa destinada a acelerar la recuperación de la pequeña y mediana minería afectada por el reciente sistema frontal, mediante una coordinación público-privada entre el Estado, la industria minera, la banca y los gobiernos regionales.

El plan contempla tres ejes de acción con foco en las regiones de Coquimbo y Atacama: habilitar el acceso a faenas, seguridad y reactivación operacional, e incluye apoyo técnico, monitoreo especializado e instrumentos de financiamiento para facilitar el retorno seguro a las operaciones.

Los recursos serán gestionados y puestos a disposición por el Ministerio de Minería, el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), Enami y BancoEstado, incluyendo además el programa equipos y maquinaria facilitados por 23 compañías de la gran y mediana minería.

El anuncio se realizó durante un encuentro con asociaciones de pequeños mineros en la Región de Coquimbo, donde junto al biministro Mas participaron también el subsecretario de Minería Álvaro González; el vicepresidente ejecutivo de Enami, Juan Carlos Sáez; el director nacional (S) de Sernageomin, Mauricio Lora; y el gerente del área MiPyme de BancoEstado, Emilio Vélez.

Durante el encuentro, se dio a conocer el detalle de las medidas de apoyo a los pequeños y medianos productores, y se abordaron las principales necesidades del sector.

El biministro Daniel Mas destacó que "la minería representa empleo, desarrollo y oportunidades para miles de familias, especialmente en las regiones del norte afectadas por los recientes temporales. Por eso estamos implementando con sentido de urgencia este plan de reactivación de la pequeña y mediana minería, que coordina las capacidades del Estado, la industria y los territorios para acelerar la recuperación de las faenas afectadas, resguardar la seguridad de las personas y entregar herramientas concretas para que los productores puedan retomar su actividad lo antes posible".

El subsecretario de Minería, Álvaro González, explicó que "el Plan Minería en Marcha establece una hoja de ruta clara: recuperar el acceso a las faenas, asegurar un retorno seguro a las operaciones y facilitar la reactivación mediante instrumentos concretos de apoyo".

El delegado presidencial regional de Coquimbo, Víctor Pino, señaló que "este plan representa un paso concreto para apoyar la recuperación de la pequeña minería tras el sistema frontal. Nuestro compromiso es trabajar coordinadamente para que las familias que dependen de esta actividad puedan volver a desarrollar su trabajo en condiciones de seguridad y en el menor tiempo posible".

Los tres ejes del plan

El primer eje del plan ´Minería en Marcha´ busca recuperar el acceso a las faenas mediante la habilitación de caminos e infraestructura crítica. Para ello se elaborará un catastro de faenas afectadas, se priorizará la recuperación de accesos, se articulará el apoyo de la iniciativa Mineras por Chile, que dispone de 974 recursos entre maquinaria, equipos y profesionales facilitados por compañías mineras para la emergencia, y se coordinará el trabajo con el Ministerio de Obras Públicas.

Asimismo, Enami y BancoEstado pondrán a disposición instrumentos especiales para apoyar la rehabilitación de caminos, facilitar el acceso a las faenas y respaldar la continuidad operacional de los productores afectados.

El segundo eje busca garantizar un retorno seguro a las operaciones. Para ello, el Ministerio de Minería coordinará el despliegue de profesionales de Enami y Sernageomin para apoyar la evaluación de riesgos asociados a la emergencia.

Mientras Sernageomin reforzará los catastros, las inspecciones técnicas, el monitoreo mediante imágenes satelitales y radar SAR, además del uso del Visor Público de Remociones en Masa, Enami dispondrá del programa Apoyo a la Producción Segura (APS) para financiar acciones destinadas a restablecer condiciones seguras de operación.

El tercer eje está orientado a acelerar la reactivación operacional de las faenas mediante el fortalecimiento de los instrumentos de apoyo de Enami y BancoEstado, el análisis de reasignaciones presupuestarias para fortalecer los programas de fomento del Ministerio de Minería y el trabajo conjunto con los gobiernos regionales para impulsar programas especiales de reactivación minera.

El Ministerio de Minería continuará desplegando este plan en coordinación con los servicios públicos, la industria minera y las asociaciones gremiales para apoyar una recuperación segura, gradual y oportuna de la pequeña y mediana minería en las regiones afectadas.