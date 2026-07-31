Plataforma Social incorpora 127 nuevas iniciativas que reflejan el compromiso de la gran minería con el desarrollo sostenible

Con las nuevas incorporaciones el listado llegó a 488 iniciativas en total, las que abarcan ámbitos como cuidado del medio ambiente, desarrollo productivo, educación, innovación, calidad de vida y relacionamiento con las comunidades.

El Consejo Minero presentó una nueva actualización de su Plataforma Social, el portal digital que reúne una selección de las principales iniciativas y buenas prácticas desarrolladas por sus empresas socias para contribuir al desarrollo sostenible de los territorios donde están presentes y del país.

En esta edición, la plataforma reúne 488 iniciativas, de las cuales 127 son nuevas y 40 fueron actualizadas, transformándose en una herramienta que permite conocer el trabajo que realiza la gran minería para generar valor compartido, fortalecer las comunidades y aportar al desarrollo sostenible de Chile.

“La Plataforma Social busca acercar a las personas el trabajo que realizan las empresas de la gran minería en los territorios donde están presentes. Detrás de cada una de estas iniciativas hay un compromiso permanente con el desarrollo sostenible, que se expresa en acciones concretas para fortalecer la educación, impulsar el empleo y el emprendimiento, proteger el medio ambiente y construir relaciones de largo plazo con las comunidades, entre las principales”, comentó la Gerente de Comisiones, Karla Lorenzo.

Las iniciativas incorporadas este año reflejan los principales desafíos y oportunidades que movilizan a la industria. Entre ellas destacan proyectos orientados a fortalecer la gestión sostenible del agua, impulsar la innovación para una minería más eficiente, apoyar el desarrollo de emprendedores y proveedores locales, generar nuevas oportunidades de formación y empleo, y promover el cuidado del patrimonio natural y cultural de los territorios.

Foco en Medio Ambiente

Entre las iniciativas incluidas en la plataforma, existen ejemplos como el compromiso de Anglo American de dejar de utilizar agua fresca en el proceso minero de Los Bronces hacia 2030; el primer camión híbrido de alto tonelaje del mundo, desarrollado por Caserones, de Lundin Mining; DreamBuilder, programa impulsado por El Abra que fortalece el emprendimiento femenino; Barrio Parque, iniciativa de Antofagasta Minerals que recupera antiguos patios ferroviarios para transformarlos en espacios urbanos sustentables; y el proyecto de revitalización de la lengua Ckunza, desarrollado por BHP junto a Unesco y La Huella Teatro para contribuir a la preservación del patrimonio cultural del norte de Chile.

Las iniciativas reunidas en la plataforma abarcan diez categorías que reflejan el amplio alcance del aporte de la industria. Entre ellas destacan Cuidado del Medio Ambiente, con 117 iniciativas; Desarrollo Productivo, con 70; Relacionamiento y Diálogo, con 59; Calidad de Vida, con 52; Educación, con 42; Innovación y Tecnología, con 40; Empleo y Formación Laboral, con 38; Diversidad e Inclusión, con 26; Patrimonio Cultural y Natural, con 24; y Desarrollo Integral de Trabajadores, con 20 iniciativas.

La Plataforma Social del Consejo Minero está disponible para todo público en https://consejominero.cl/plataformas-digitales/plataforma-social/, donde las iniciativas pueden revisarse por empresa y por categoría temática.