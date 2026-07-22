Primer Tribunal Ambiental admite reclamación contra aprobación de proyecto BESS en Diego de Almagro

La reclamación presentada por organizaciones locales solicita invalidar la resolución del SEA, mientras el tribunal requirió un informe al servicio sobre los fundamentos de la decisión impugnada.

Diversas organizaciones sociales y vecinales de la comuna de Diego de Almagro, entre ellas la Unión Comunal de Juntas de Vecinos presentaron una reclamación judicial ante el Primer Tribunal Ambiental para invalidar la aprobación ambiental del proyecto “Sistema de Almacenamiento de Energía y Línea de Transmisión BESS Pueblo Hundido”, de titularidad de BESS Pueblo Hundido SpA., de propiedad de la empresa Flexen.

La acción se dirige en contra de la decisión de la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), acusando que el organismo habría descartado sus observaciones sobre los riesgos a la salud y el medio ambiente.

Según sostiene la acción judicial, las observaciones ciudadanas de los reclamantes no habrían sido debidamente consideradas para la calificación favorable del proyecto.

Principalmente, cuestionan la evaluación del riesgo de aluvión asociado a la ubicación del proyecto, considerando que la zona ha sido afectada por eventos similares, afirmando que no hubo un análisis adecuado entre los riesgos naturales y la instalación de este sistema de almacenamiento. Al respecto, alegan que se buscaría instalar 1.072 contenedores con más de 6.700 baterías de ion-litio en una zona que el propio Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) tiene catalogada oficialmente como “Área afectada” por el catastrófico aluvión de marzo de 2015

Consideran también según su análisis, que la evaluación de los posibles efectos sobre la salud de las personas no fue efectuada de manera suficiente, particularmente considerando la cercanía con la escuela Sara Cortés Cortes. A lo anterior, añaden que se habría omitido en la evaluación la percepción de riesgo y la ausencia de un adecuado plan de seguimiento ambiental adecuado para las etapas de construcción y operación.

Finalmente, exponen que no fueron consideradas las observaciones asociadas a la evaluación de los efectos acumulativos del proyecto indicando que el radio urbano de la comuna está rodeado por trece proyectos energéticos aprobados y otros dos en evaluación simultánea, configurando un escenario de saturación territorial.

Por todo lo anterior, las comunidades solicitan al Primer Tribunal Ambiental que deje sin efecto la resolución del SEA y califique desfavorablemente el proyecto, al no haberse descartado fehacientemente los impactos sobre la salud humana y el entorno local. El tribunal decidió acoger a trámite la reclamación, solicitando un informe al SEA respecto de los fundamentos de su decisión.

Descripción del proyecto

El proyecto “Sistema de Almacenamiento de Energía y Línea de Transmisión BESS Pueblo Hundido” contempla la construcción y operación de un sistema de almacenamiento de energía mediante baterías de ion-litio con una capacidad instalada de 405 MW, compuesto por 1.072 contenedores BESS, una subestación elevadora y una línea de transmisión de aproximadamente 20,8 kilómetros.

La iniciativa se emplaza en la comuna de Diego de Almagro, Región de Atacama, considera una vida útil estimada de 25 años y una inversión de 400 millones de dólares.