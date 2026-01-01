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Geoestimation

Proveedor · Portal Minero
ConsultoríaMinería
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Descripción general

Geoestimation es una empresa consultora de asesoría en exploración, campañas de sondajes, geotecnia y estimación de recursos minerales a través de soluciones geoestadísticas para la industria minera.

Datos de contacto
Dirección
Avenida Padre Sergio Correa 11801 (casa Uyuni 14)
Ciudad
Santiago
País
Chile
Teléfono
56966876967
Sitio web
www.geoestimation.cl
Localización
Productos y servicios
Servicios
Consultoría geológica mineraEstimación de recursos minerales