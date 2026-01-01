Geoestimation
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Descripción general
Geoestimation es una empresa consultora de asesoría en exploración, campañas de sondajes, geotecnia y estimación de recursos minerales a través de soluciones geoestadísticas para la industria minera.
Datos de contacto
- Dirección
- Avenida Padre Sergio Correa 11801 (casa Uyuni 14)
- Ciudad
- Santiago
- País
- Chile
- Teléfono
- 56966876967
- Sitio web
- www.geoestimation.cl
Localización
Productos y servicios
Servicios
Consultoría geológica mineraEstimación de recursos minerales