Proyecto de US$200 millones avanza al SEIA con infraestructura eólica, solar y almacenamiento energético

La iniciativa ingresó a evaluación ambiental con una capacidad proyectada de 190,25 MW y un plazo de construcción estimado de 24 meses.

El proyecto Parque Híbrido Eólico, Solar y Almacenamiento de Energía Las Quintas (PHLQ) comenzó su tramitación en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) tras el ingreso de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), actualmente en etapa de calificación. La iniciativa, presentada por PLAN 8 Energía Infinita Ltda., se emplazará entre las comunas de San Pedro, en la Región Metropolitana, y Litueche, en la Región de O'Higgins.

Con una inversión estimada en US$200 millones, el desarrollo considera un plazo de construcción de 24 meses y la implementación de un parque de generación renovable que integrará tecnologías eólica, fotovoltaica y almacenamiento de energía.

La iniciativa proyecta una capacidad nominal aproximada de 190,25 MW. De ese total, 128 MW corresponderán a un parque eólico conformado por 16 aerogeneradores de hasta 8 MW cada uno, mientras que el componente solar estará integrado por 107.772 paneles fotovoltaicos, con una potencia instalada de 77,6 MWp y una capacidad nominal de 62,25 MW.

Como parte de su configuración, el proyecto incorporará un sistema de almacenamiento de energía mediante baterías de ion-litio (BESS), cuya función será respaldar la entrega de electricidad al Sistema Eléctrico Nacional durante períodos de baja generación renovable, tanto por ausencia de radiación solar como de viento.

La energía producida será transportada mediante líneas de media tensión hasta una subestación elevadora ubicada al interior del parque, donde el voltaje será incrementado de 33 kV a 220 kV. Posteriormente, será evacuada a través de una línea de alta tensión de 3,78 kilómetros para su conexión con la Nueva Subestación Seccionadora Loica y, desde allí, al Sistema Eléctrico Nacional.

En materia de infraestructura, el proyecto contempla la habilitación de instalaciones temporales para el desarrollo de las faenas, la ejecución de fundaciones destinadas al soporte de los aerogeneradores y demás estructuras, además de la canalización de cables eléctricos que permitirán la interconexión de los distintos componentes del parque. A ello se sumará el montaje de los aerogeneradores y de los equipos asociados al sistema de generación y almacenamiento.

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