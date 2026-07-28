Proyecto Itahue–Hualqui impulsa el fortalecimiento de la transmisión eléctrica en Ñuble

El proyecto de CELEO forma parte de la expansión del sistema de transmisión nacional y contribuirá a mejorar la capacidad de la red, favoreciendo la seguridad del suministro y el desarrollo de nuevas inversiones energéticas.

El Secretario Regional Ministerial de Energía de Ñuble, Cristian Jaque, valoró los avances del proyecto de transmisión eléctrica Itahue–Hualqui, iniciativa desarrollada por CELEO, que actualmente se encuentra en etapa de preconstrucción en la región y que forma parte de las obras estratégicas contempladas en la expansión del sistema de transmisión nacional.

El proyecto, que considera su desarrollo en las comunas de Cobquecura, Coelemu, Quirihue y Trehuaco, permitirá fortalecer la capacidad de transmisión del sistema eléctrico nacional, contribuyendo a disminuir restricciones existentes en la red y habilitando mejores condiciones para la integración de nuevas inversiones y proyectos energéticos.

El seremi de Energía de Ñuble, Cristian Jaque, destacó la relevancia de este avance para el desarrollo regional y nacional, puesto que “este proyecto representa un paso importante para fortalecer la infraestructura energética que necesita Ñuble y el país para enfrentar los desafíos del futuro. Una red de transmisión más sólida permite mejorar la seguridad del suministro eléctrico, facilitar la incorporación de nuevas iniciativas productivas y generar condiciones para el crecimiento”, señaló la autoridad regional.

Actualmente, el proyecto se encuentra desarrollando labores de planificación, coordinación institucional y relacionamiento temprano con los territorios involucrados, con el objetivo de preparar las condiciones necesarias para una ejecución responsable y acorde a las características locales.

El seremi Jaque también destacó el compromiso del Gobierno del Presidente José Antonio Kast con el fortalecimiento de la infraestructura energética estratégica para el desarrollo del país, indicando que “el Gobierno del Presidente José Antonio Kast ha reafirmado su compromiso con concretar las obras habilitantes que Ñuble y Chile requieren para impulsar el crecimiento, la inversión y la seguridad energética. Avances como los que vemos en este proyecto permiten generar las bases para nuevas oportunidades de desarrollo regional, fortaleciendo la competitividad y mejorando la calidad de vida de las personas”.