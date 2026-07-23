Región de Valparaíso: SEC formula cargos a Chilquinta por incumplimientos en la reposición del suministro

El organismo inició un procedimiento administrativo luego de constatar que miles de clientes habrían permanecido sin energía por sobre los plazos máximos definidos por la regulación.

Mientras continúan las labores para recuperar el suministro eléctrico en las zonas afectadas por el sistema frontal que impacta a distintas regiones del país, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, SEC, formuló cargos contra Chilquinta Distribución S.A., luego de detectar antecedentes que indicarían que la empresa habría incumplido la normativa eléctrica vigente, al superar los tiempos máximos de reposición del suministro establecidos para este tipo de contingencias.

De acuerdo con los antecedentes recopilados por la SEC mediante la plataforma "Interrupciones en Línea", durante el momento más crítico del evento climático la empresa registró 170.445 clientes sin suministro eléctrico, cifra que representó el 72% del total de clientes afectados en la Región de Valparaíso. Posteriormente, al analizar el proceso de recuperación del servicio, se constató que al 21 de julio, a las 00:00 horas, aún existían 20.681 clientes sin energía, de los cuales 4.217 acumulaban entre 72 y 84 horas sin suministro y otros 4.792 llevaban más de 84 horas continuas sin servicio eléctrico.

Tras revisar estos antecedentes, la SEC resolvió formular cargos, pues la empresa habría excedido los tiempos máximos de reposición establecidos en la Norma Técnica de Calidad de Servicio para Sistemas de Distribución y, por ello, habría incumplido las obligaciones que la normativa impone respecto de la continuidad y calidad del suministro eléctrico. La formulación de cargos da inicio al correspondiente procedimiento administrativo, en el que la empresa podrá presentar los antecedentes y descargos que estime pertinentes.

Reducir el impacto de las interrupciones

La Superintendenta de la SEC, Marta Cabeza, señaló que: "Mientras nuestros equipos continúan desplegados en terreno fiscalizando la recuperación del suministro eléctrico, también corresponde iniciar los procesos sancionatorios cuando existen antecedentes que indicarían eventuales incumplimientos a la normativa. Las empresas tienen la obligación de restablecer el servicio dentro de los plazos establecidos y adoptar todas las medidas necesarias para reducir al máximo el impacto que estas interrupciones generan en las personas".

La autoridad agregó que: "Los antecedentes recopilados por nuestros equipos indicarían que un número importante de clientes permaneció sin suministro durante períodos que superan ampliamente los tiempos contemplados en la regulación vigente. Si estos antecedentes se confirman durante la tramitación del procedimiento, se estará frente a un incumplimiento que la SEC sancionará conforme a las atribuciones que le entrega la ley".