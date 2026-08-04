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Sector minero explica principal aporte al crecimiento del Imacec de junio

Industria · 04 ago. 2026Noticiaspor Portal Minero

La actividad minera, especialmente la producción de cobre, incidió en el resultado de 2,4% anual del indicador, junto con las contribuciones de los servicios y el comercio.

Sector minero explica principal aporte al crecimiento del Imacec de junio

El Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) de junio de 2026 creció 2,4% en comparación con igual mes del año anterior. El resultado fue impulsado por el desempeño de la minería, que registró un crecimiento anual de 9,8%, junto con los servicios y el comercio, según la información preliminar del Banco Central.

De acuerdo con el Banco Central, el resultado del Imacec se explicó por el crecimiento de la minería, los servicios y el comercio, actividades que también contribuyeron al aumento del indicador en términos desestacionalizados.

Por su parte, el Imacec no minero presentó un incremento anual de 1,4%, mientras que en términos desestacionalizados creció 0,1% respecto del mes anterior y 0,4% en doce meses.

En la producción de bienes, el crecimiento anual fue de 3,9%, determinado por el desempeño de la minería, en particular del cobre. El resto de bienes aumentó 1,0%, mientras que la industria registró una caída de 0,7%, explicada principalmente por una menor elaboración de productos pesqueros.

La actividad comercial presentó un crecimiento de 5,4% en términos anuales. Todos sus componentes registraron resultados positivos, destacando el comercio mayorista, el que fue impulsado por las ventas de maquinaria y equipos. En el comercio minorista, en tanto, destacaron las ventas en establecimientos especializados de vestuario, en almacenes de comestibles y a través de plataformas de venta online. Por su parte, el comercio automotor registró un aumento en las ventas de vehículos y en los servicios de mantención.

En tanto, los servicios aumentaron 1,7% en términos anuales, debido principalmente al desempeño de los servicios personales, especialmente salud y educación, además de una contribución de los servicios empresariales.

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