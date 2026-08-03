Seis años sin accidentes y una sola prioridad para Statkraft Chile: volver a casa seguros

La generadora de origen noruego completó seis años consecutivos –1,5 millones de horas trabajadas- sin accidentes en el país, un desempeño poco frecuente en la industria energética y reconocido por Mutual de Seguridad. El hito refleja una cultura preventiva consolidada en las operaciones, los proyectos y las actividades en terreno de la compañía.

Hay resultados que se anuncian y otros que se sostienen. Statkraft Chile acaba de sumar su sexto año consecutivo sin accidentes: más de 2.190 días de operación continua -centrales hidroeléctricas, parques eólicos, obras en construcción y trabajo en terreno- sin que una sola persona haya debido ausentarse de su puesto por una lesión de origen laboral.

El hito extiende una trayectoria que en mayo de 2025 fue reconocida por la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción, entidad que destacó entonces que la compañía -perteneciente al Estado de Noruega- era una de las pocas firmas del sector eléctrico en Chile en alcanzar cinco años sin accidentes con tiempo perdido. Un año después, la marca sigue en pie.

Alcanzar este sitial constituye un indicador de excelencia en gestión preventiva y de madurez de la cultura de seguridad. El resultado refleja la efectividad sostenida de los sistemas de gestión de riesgos, el liderazgo visible de la organización, la participación activa de los trabajadores y la incorporación de la seguridad como un valor transversal en la toma de decisiones diarias. Desde la perspectiva técnica, mantener este desempeño demuestra la capacidad de identificar peligros, evaluar riesgos e implementar controles efectivos de manera consistente, evitando que las exposiciones a riesgos se materialicen en lesiones o daños a las personas. No se trata de un logro puntual, sino de un sistema que debe funcionar todos los días, en todos los turnos y en todas las faenas.

"Seis años sin accidentes con tiempo perdido no es una cifra que se consiga una vez y se guarde en una vitrina: se vuelve a construir cada día, en cada turno y en cada decisión que tomamos en todos los lugares donde estamos presentes. Lo que más valoro de este resultado es que detrás de él hay personas que se cuidan entre sí y que tienen la confianza de detener una tarea cuando algo no está bien. Ese es el estándar que queremos mantener mientras seguimos creciendo en energías renovables en Chile", señaló María Teresa González, country manager de Statkraft en Chile.

Según destacó Mutual de Seguridad, este tipo de reconocimientos es poco frecuente entre organizaciones que mantienen de manera simultánea operaciones activas y proyectos en distintas etapas de desarrollo. La distinción representa, por tanto, una validación externa de los estándares preventivos alcanzados por Statkraft Chile y de la consistencia con que estos se aplican en el tiempo.

El desempeño involucra a toda la organización, desde el equipo gerencial, líderes de área, Comité Paritario, el equipo de HSS y, de manera decisiva, quienes trabajan en terreno. Esa gestión se traduce en más de 156 mil jornadas laborales concluidas con las personas regresando sanas y seguras a sus hogares. Un logro que trasciende los indicadores: la consolidación de una cultura en la que la seguridad forma parte de cada decisión.

El desafío comienza nuevamente cada jornada

Para Statkraft Chile, alcanzar seis años sin accidentes no significa que la gestión de riesgos está completa. Significa que, durante este período, han sido identificados, evaluados y gestionados de manera efectiva para evitar daños a las personas. Esto no representa un punto de llegada ni admite espacio para la complacencia. La prevención exige mantener la atención, aprender de la experiencia, anticipar nuevos escenarios de riesgo y fortalecer permanentemente los controles y las capacidades de los equipos.

Statkraft lleva más de una década de presencia en Chile, operando, construyendo y desarrollando proyectos de generación renovable. Su estrategia en el país contempla alcanzar entre 800 MW y 1.000 MW de potencia instalada a 2030, apoyada en un portafolio de 1,3 GW en proyectos eólicos y solares, además de respaldo con sistemas de almacenamiento (BESS).