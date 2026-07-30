Seremi del Trabajo conoce iniciativas de Codelco para fortalecer el empleo local en la Provincia de El Loa

Particularmente, la autoridad recorrió el Centro de Colaboración para el Empleo y Proveedores Locales, iniciativa que desde hace más de 15 meses fortalece la articulación entre Codelco, empresas colaboradoras, proveedores, trabajadores(as) e instituciones.

Con el propósito de conocer las iniciativas que Codelco impulsa para fortalecer el empleo local y el desarrollo de proveedores de la zona, la secretaria regional ministerial del Trabajo y Previsión Social de Antofagasta, Paola Solari, visitó el edificio institucional de la Corporación en Calama, donde se reunió con Fernando Promis, gerente de Asuntos Comunitarios y Sustentabilidad de las Operaciones Norte; René Galleguillos, gerente general de División Chuquicamata; Rodolfo Bickell, director de Asuntos Comunitarios; Omar Hurtado, director (i) de Comunicaciones y Asuntos Públicos, además de representantes de empresas e instituciones que forman parte de esta estrategia colaborativa, como Aramark y Corporación Proloa.

La jornada se enmarcó en las acciones que el Gobierno está promoviendo para contribuir a la reactivación del empleo local, con un fuerte énfasis en las particularidades de las comunidades existentes en el territorio donde tienen presencia las Operaciones Norte de Codelco. En este contexto, la autoridad recorrió el Centro de Colaboración para el Empleo y Proveedores Locales, iniciativa que desde hace más de 15 meses busca conectar la oferta y la demanda laboral, generar oportunidades para trabajadores(as) y proveedores de la zona, y fortalecer la articulación entre Codelco, empresas colaboradoras e instituciones públicas y privadas.

“Tras esta reunión podemos decir con certeza que nuestras gestiones van en línea con los objetivos estratégicos de nuestras autoridades en materia de reactivación y formalización de empleos en la Región de Antofagasta. En las divisiones de Operaciones Norte de Codelco llevábamos años haciendo esfuerzos individuales y específicos para contratar mano de obra local, pero desde la conceptualización de este Centro de Colaboración, definimos que este esfuerzo tendría éxito si se trabajaba en forma conjunta y colaborativamente, donde pudiéramos juntar las dos variables más importantes de esta ecuación: demanda existente y oferta laboral disponible en la zona”, sostuvo Fernando Promis.

El ejecutivo agregó que “por eso, desde hace más de un año nos estamos haciendo cargo de implementar esta idea a través de nuestro Centro, y durante este tiempo hemos generado instancias de encuentro, entregado capacitación y abierto oportunidades a trabajadores y trabajadoras del territorio. También hemos apoyado a nuestras empresas colaboradoras en el reclutamiento de nueva fuerza laboral, y hemos puesto en el radar minero a decenas de proveedores locales que buscan una posibilidad de crecer y cerrar nuevos negocios”.

En el mismo sentido, René Galleguillos, destacó que "hoy día estamos trabajando arduamente en el impulso al empleo local, de gente de la zona norte, específicamente para poder incorporarlos a nuestra faena como personal propio o como personal colaborador". Añadió que este esfuerzo se complementa con proyectos de formación que la División desarrolla en el ex Colegio Chuquicamata, donde se han habilitado aulas destinadas a preparar a futuros trabajadores para integrarse a la industria minera.

Tras conocer las distintas iniciativas, la seremi del Trabajo valoró el alcance del trabajo desarrollado por Codelco y sus aliados estratégicos.

"Gratamente sorprendida. Me doy cuenta de que hacen demasiado y es lo que necesitamos. Somos un ecosistema, por lo tanto, todos tenemos que remar para el mismo lado", señaló Paola Solari, quien además destacó que estas iniciativas representan experiencias concretas que pueden replicarse en otros espacios. "No podemos cumplir los objetivos solos. Hay objetivos de Gobierno, de país, de región y de comunas que debemos impulsar juntos, porque sólo así vamos a lograr una mejor región y un mejor país", afirmó.

Trabajo colaborativo

La visita también permitió conocer la experiencia de empresas colaboradoras que participan activamente en el Centro de Colaboración. Francisco Palma, gerente de Distrito de Aramark, destacó que contar con personas capacitadas localmente permite responder de mejor manera a las necesidades de la operación.

"Nuestra empresa está basada en servicios, por lo tanto, desarrollar personas, capacitarlas e integrarlas rápidamente a nuestras operaciones nos entrega una ventaja importante. Además, las personas aprenden, crecen con nosotros y fortalecen el desarrollo de la zona", indicó.

Por su parte, Franco Barrera, gerente general de Corporación Proloa, organismo encargado de la gestión del Centro de Colaboración, enfatizó que el principal aporte de esta unidad ha sido la construcción de un ecosistema que articula oportunidades para trabajadores, empresas y proveedores locales.

"En estos 15 meses de funcionamiento hemos logrado contrataciones de trabajadores locales y la vinculación de pequeños proveedores con la cadena de valor minera. Pero, más allá de esos resultados, lo que realmente se ha ido construyendo es un ecosistema laboral y de emprendimiento local que favorece el desarrollo de toda la ciudad y la zona", concluyó.