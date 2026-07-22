Sernageomin aplica tecnología LiDAR en fiscalización de faenas mineras de Catemu

El uso de esta herramienta permitió obtener información detallada del terreno y la infraestructura, aportando antecedentes técnicos para la evaluación posterior de las operaciones.

Profesionales de la Unidad de Analítica Territorial y de la Dirección Regional Zona Centro del Servicio Nacional de Geología y Minería, Sernageomin, se desplegaron en la comuna de Catemu, Región de Valparaíso, para fiscalizar Mina Patricia y Mina Uva. La inspección incorporó tecnología LiDAR, herramienta que permite obtener información detallada de las instalaciones y su entorno.

Este sistema utiliza pulsos láser para medir distancias y generar representaciones tridimensionales de alta precisión. Los datos recopilados complementarán las observaciones efectuadas durante la visita y facilitarán el análisis posterior de las características del terreno y la infraestructura existente.

El director regional de Sernageomin Zona Centro, Christian Orellana, destacó que la incorporación de nuevas tecnologías fortalece la labor institucional, puntualizando que “el uso de LiDAR entrega antecedentes precisos que enriquecen la evaluación realizada por nuestros profesionales. Contar con esta información nos permite verificar de mejor manera las condiciones de las operaciones y orientar las acciones que correspondan”, afirmó.

Por su parte, Hugo Neira, a cargo del equipo de Analítica Territorial, explicó que los registros obtenidos proporcionan una base técnica relevante para estudiar ambas faenas. “A partir del levantamiento podemos elaborar modelos tridimensionales que ofrecen una visión detallada del área inspeccionada, respaldando las observaciones de terreno y favoreciendo un examen más completo”, señaló.

La iniciativa refleja el avance de Sernageomin en la modernización de sus procesos, mediante la integración de capacidades especializadas que aportan mayor precisión a la fiscalización y contribuyen al resguardo de la seguridad minera.