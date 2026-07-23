Sernageomin fortalece la inteligencia territorial para apoyar la planificación de proyectos

La integración de información geológica, minera y geoespacial permite reducir incertidumbres, mejorar la evaluación temprana de iniciativas y aportar evidencia para la toma de decisiones públicas y privadas.

Conocer las características de un territorio antes de desarrollar un proyecto es fundamental para reducir riesgos y mejorar la planificación. Con ese objetivo, el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) continúa fortaleciendo la generación e integración de información geológica, minera y geoespacial, consolidando una herramienta estratégica para apoyar el desarrollo del país.

A través de sus áreas técnicas, direcciones regionales y equipos especializados, el Servicio produce información sobre peligros geológicos, actividad volcánica, remociones en masa, recursos minerales, depósitos de relaves, faenas e instalaciones mineras y características del subsuelo. Al integrarse con antecedentes hídricos, ambientales, sociales y territoriales de otros organismos públicos, estos datos permiten contar con una visión más completa para la planificación y la evaluación de iniciativas públicas y privadas.

En este proceso cumple un rol clave el Subdepartamento de Analítica Territorial (SDAT), unidad encargada de articular y analizar la información generada por las distintas áreas de Sernageomin para transformarla en conocimiento útil para autoridades, instituciones públicas, comunidades y responsables de proyectos.

La inteligencia territorial incorpora variables como la geología, la disponibilidad hídrica, la infraestructura, los ecosistemas, el patrimonio, los asentamientos humanos y las amenazas naturales desde las etapas iniciales de una iniciativa. Esto permite identificar restricciones, reconocer oportunidades y disminuir incertidumbres antes de su ejecución.

El jefe del Subdepartamento de Analítica Territorial de Sernageomin, Hugo Neira, destacó que integrar esta información desde el inicio mejora significativamente la calidad de las decisiones.

“Cuando el Estado, las empresas y las comunidades cuentan desde el comienzo con una visión técnicamente fundada del territorio, disminuyen las incertidumbres y aumentan las posibilidades de desarrollar proyectos con mayor seguridad, legitimidad y sostenibilidad”, señaló.

Información para la planificación y la gestión del riesgo

La información desarrollada por Sernageomin constituye un insumo para la formulación de políticas públicas, la elaboración de instrumentos de planificación territorial, la evaluación temprana de proyectos, la gestión de emergencias y la priorización de inversiones.

Uno de los ejemplos es el Fondo de Comunas Mineras asociado al Royalty Minero, donde la información territorial permite caracterizar la actividad minera y aportar evidencia para orientar la focalización de recursos públicos.

Asimismo, la integración de antecedentes geológicos y mineros facilita la identificación de sectores expuestos a amenazas, el reconocimiento de infraestructura vulnerable y la priorización de acciones preventivas, fortaleciendo las capacidades del Estado para enfrentar emergencias.

Neira explicó que uno de los principales desafíos institucionales es transformar grandes volúmenes de datos en información clara y útil para quienes toman decisiones. “El verdadero valor no está solamente en disponer de datos, sino en lograr que puedan integrarse, analizarse y convertirse en conocimiento útil. Desde Analítica Territorial buscamos facilitar ese proceso, poniendo en valor la información que generan las distintas áreas de Sernageomin y contribuyendo a una comprensión más completa del territorio”, afirmó.

Con este trabajo, Sernageomin reafirma su rol como organismo técnico del Estado, poniendo el conocimiento geocientífico y minero al servicio de un desarrollo más seguro, sostenible y basado en evidencia.