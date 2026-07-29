Sofofa reconoce a Anglo American por su aporte para impulsar la participación femenina en la industria

En el marco del programa +Mujeres +Futuro, que en 2026 beneficiará a más de 1.211 estudiantes de diez liceos técnico-profesionales del país, Sofofa reconoció a la compañía minera como Empresa Pionera por su compromiso con esta iniciativa, fomentando la apertura del camino a más mujeres en especialidades técnicas y trayectorias laborales en minería, energía y manufactura.

Anglo American fue reconocida por Sofofa como Empresa Pionera del programa +Mujeres +Futuro, una iniciativa que promueve la incorporación de más mujeres a especialidades técnico-profesionales y su posterior inserción laboral en industrias estratégicas para el país.

La distinción fue entregada durante una ceremonia encabezada por la presidenta de Sofofa, Rosario Navarro, la ministra de Educación, María Paz Arzola, y la ministra de la Mujer, Judith Marín, en reconocimiento al compromiso que la compañía ha mantenido desde el inicio del programa, contribuyendo a ampliar las oportunidades de formación y desarrollo para estudiantes de enseñanza media técnico-profesional.

La presidenta de Sofofa, Rosario Navarro, se refirió a la relevancia de la educación técnico-profesional y el rol de las empresas: "La educación técnico-profesional es la clave para el desarrollo de nuestro país, y su impacto trasciende la formación que ocurre en las aulas: ofrece respuestas estratégicas a la demanda del mercado laboral. Por eso, esta red busca generar vínculos entre miles de empresas, combinando el aprendizaje en el aula con experiencia práctica en entornos reales de trabajo".

"Es un privilegio para nosotros poder abrir espacios que ayuden a cerrar las brechas de niñas y jóvenes estudiantes. Estamos orgullosos de ser parte de esta iniciativa, impulsándolas en su camino hacia la industria del futuro. En Anglo American, nos hemos propuesto re-imaginar la minería para mejorar la vida de las personas, y en ello, el talento femenino es fundamental para seguir transformando la industria y haciendo una minería más innovadora, sostenible y conectada con las comunidades”, señaló Claudia Ruíz-Tagle, directora ejecutiva de la Fundación Anglo American.

Por su parte, la ministra de Educación, María Paz Arzola, destacó el compromiso de las empresas que participan del programa y señaló: “La educación técnico-profesional debe ser una puerta que abra múltiples oportunidades de aprendizaje, de desarrollo y de crecimiento, y la empresa tiene mucho que aportar a esto. Cuando la educación y el mundo productivo dialogan y trabajan en conjunto, ganan los estudiantes, ganan las propias empresas, ganan las comunidades y, en definitiva, también gana Chile".

En tanto, la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Judith Marín, sostuvo: "Son cifras que no hablan de falta de capacidades, sino de oportunidades que por demasiado tiempo no han estado disponibles de la misma manera para mujeres y para hombres. Esto es exactamente de donde se hace cargo este programa: crear estas oportunidades para que las mujeres también podamos insertarnos en estos rubros".

El programa +Mujeres +Futuro busca cerrar la brecha de participación femenina en sectores estratégicos. Hoy, Chile enfrenta un déficit de 600.000 técnicos en áreas como minería, energía y manufactura, mientras que la participación laboral femenina (53%) sigue muy por debajo de la masculina (71,3%), acompañando, además, a las estudiantes desde 1° a 4° medio a través de un recorrido que considera encuentros de liderazgo, visitas a empresas, mentorías 1:1 y prácticas laborales en sectores tradicionalmente masculinizados.