Sonami realizó networking para promover el desarrollo de la minería en Tarapacá

La iniciativa realizada en Iquique convocó a empresas mineras, gremios, autoridades regionales y proveedores locales que forman parte del sector para fomentar su crecimiento e inversión.

Con el objetivo de fortalecer la articulación entre los distintos actores que forman parte de la industria minera en la región, la Sociedad Nacional de Minería, Sonami, organizó el pasado 14 de julio, el networking "Ecosistema Minero de Tarapacá", una instancia que tuvo como objetivo abordar de manera colaborativa aquellos ámbitos que resultan clave para contribuir al desarrollo de este sector que aporta el 60% del producto interno bruto en esta zona del país.

“Es muy importante desarrollar esta comunicación en regiones, con las autoridades locales y además juntar a parte de nuestros socios, (…) las regiones tienen una diversidad, tienen una transversalidad de sus actividades que realmente llaman la atención y que hay que apoyar”, sostuvo el presidente de Sonami, Jorge Riesco.

La seremi de Minería de Tarapacá, Denisse Barahona, valoró la instancia que apunta al crecimiento productivo. “Agradecemos este tipo de encuentros, porque nos permiten unir fuerzas, tanto públicas como privadas, reuniendo a la gran minería, a la mediana y pequeña minería, y a los proveedores de la minería en un solo espacio, donde podemos conversar acerca de los desafíos y también de lo que nos une, que es poder generar desarrollo y empleo a las personas de Tarapacá”, indicó.

La actividad se efectuó con el apoyo de Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi y contó con la participación de las principales empresas mineras de la región, la Asociación de Industriales de Iquique, y la Cámara de Comercio local, quienes se reunieron con las principales autoridades de la región para abordar los desafíos y oportunidades de la industria con el objetivo de potenciar el crecimiento, la inversión y el desarrollo sostenible de la minería en la región, antes del sistema frontal que afectó al norte chico y las zonas central y sur del país.

“A nosotros nos interesa que se continúe desarrollando la minería que genera empleo, y en la línea de lo que es el mandato presidencial, estamos muy interesados que lleguen inversionistas y que los proyectos mineros se desarrollen. Felices de que esté Sonami, y felices que se pueda hacer una gestión público-privada que es lo que realmente necesita el país”, afirmó Gladys Femenias, seremi de Economía de Tarapacá.

El networking reafirmó la importancia del trabajo colaborativo para generar un ecosistema minero más integrado y competitivo, capaz de impulsar el desarrollo económico regional y fortalecer su aporte al crecimiento del país.

El presidente de la Asociación Gremial Minera del Maule, Víctor Vidal, presente en la jornada destacó las oportunidades que se presentan para una gestión colaborativa por la minería. “Es súper importante ver la actividad de Sonami junto con el sector público. Además, conocer gente que está emprendiendo en esta zona y que necesita del apoyo tanto de Sonami como del Estado, porque se ve que hay ganas, hay recursos, hay mineral y hay gente preparada”.

Al término del encuentro, Walther Meyer, gerente general de Compañía Minera Punta de Lobos, presentes en la zona por más de 125 años, dijo que “tratamos de conocernos, de contrastar ideas, de informar como empresa cuál es nuestra contribución a la región (…) ha sido un aprendizaje conjunto”.

Durante la jornada, Sonami también presentó la segunda edición del estudio "Distritos productivos y potenciales para el desarrollo de la minería chilena", donde se identifica polos de desarrollo minero y analiza las oportunidades para fortalecer los encadenamientos productivos, impulsar la inversión y promover el desarrollo de proveedores locales en distintas regiones del país.

Asimismo, el gremio dio a conocer el programa de lo que será la Cumbre de la Minería Sonami 2026, que se realizará el próximo 27 de agosto en Santiago, y que reunirá a autoridades nacionales e internacionales, representantes de la pequeña, mediana y gran minería, expertos y líderes de la industria para abordar los principales desafíos que enfrenta el sector.