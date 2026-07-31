Steel impulsará más de 200 oportunidades laborales con nuevo contrato en Radomiro Tomic

El servicio comenzará en septiembre y priorizará la contratación de trabajadores y trabajadoras de la Región de Antofagasta para ejecutar labores de construcción y mantención de infraestructura crítica.

La minería no solo mueve la economía del país; también impulsa el desarrollo de los territorios donde opera. Bajo esa premisa, Steel iniciará el 1 de septiembre un nuevo contrato de Construcción y Mantención de Infraestructura Crítica en División Radomiro Tomic, iniciativa que además de fortalecer una operación estratégica para Codelco generará oportunidades laborales con foco en la contratación de talento local.

El proyecto ejecutado por Steel, compañía operativa de Veltis, considera una dotación cercana a 205 trabajadores y trabajadoras, privilegiando la mano de obra local de Calama y de la Región de Antofagasta. Las labores contemplan la ejecución de obras civiles, estructuras metálicas, mantenimiento preventivo y correctivo, además de proyectos de reparación, mejoramiento e infraestructura crítica, esenciales para asegurar la eficiencia y continuidad de la operación.

"Creemos que el desarrollo de la minería debe traducirse también en más oportunidades para las comunidades donde operamos. Por eso, abriremos un proceso de reclutamiento masivo en Calama para invitar a personas de la zona a formar parte de este nuevo desafío y aportar con su experiencia al crecimiento de la región”, señaló Valentina Varela, Líder de Reclutamiento de Steel.

La jornada de reclutamiento se realizará el martes 5 de agosto, entre las 09:00 y las 14:00 horas, en el Auditorio del Sindicato N°2 de Codelco, ubicado en Avenida Granaderos 4051, Villa Ayquina, Calama. Durante la actividad, las personas interesadas podrán conocer las vacantes disponibles y participar del proceso de postulación para integrar el equipo que ejecutará este nuevo contrato.

Las obras se ejecutarán bajo estrictos estándares de operatividad, calidad y sustentabilidad, reafirmando el compromiso de la organización con una gestión responsable y con la entrega de soluciones de alto valor para el sector.

Andrés Zelaya, VP de Operaciones de la firma, explicó que “la industria minera demanda cada vez mayor especialización y capacidad de respuesta. Este nuevo servicio reconoce la experiencia técnica que hemos desarrollado en activos estratégicos y nos desafía a seguir aportando soluciones que combinen productividad, seguridad y excelencia operacional".