Tranque de Relaves Talabre de Chuquicamata continúa abriendo sus puertas a la comunidad calameña

En una nueva visita, representantes de juntas de vecinos y de la Asociación de Agricultores recorrieron las instalaciones, participaron en una charla informativa y conocieron en terreno el proceso de recuperación de agua, los sistemas de monitoreo y las medidas de seguridad de la operación.

Con el objetivo de continuar acercando sus operaciones a la comunidad, Codelco recibió la visita de tres organizaciones sociales de Calama al Tranque de Relaves Talabre, en el marco de un plan de relacionamiento con los habitantes de ciudad que busca mostrar la gestión segura y sustentable que hay detrás de esta unidad minera administrada por la División Chuquicamata.

Durante la jornada, las juntas de vecinos, Sol del Desierto, Flor de Esperanza, y la Asociación de Agricultores de Calama, recorrieron las instalaciones, además, de asistir a una charla informativa sobre el funcionamiento del depósito, el proceso de recuperación y reutilización del agua, los sistemas de monitoreo y las medidas de seguridad con las que opera.

Al respecto, Karen Flores, presidenta de la Junta de Vecinos Sol del Desierto, señaló que “con las charlas que nos dieron, quedé muy informada de todo lo que hacen acá, el tratamiento y el funcionamiento del tranque”.

Por su parte, Key Domínguez, presidenta de la Junta de Vecinos Flor de Esperanza, destacó la importancia de visitar el tranque como una experiencia positiva para la comunidad y enfatizó la necesidad de informarse directamente para derribar mitos. Además, valoró la realización de esta iniciativa “que permite a vecinos y vecinas conocer la realidad del lugar”.

Mientras que Damiana Morales, presidenta de la Asociación de Agricultores de Calama, resaltó la gestión del recurso hídrico desarrollada por la Corporación. “Nos parece bien que Codelco esté integrando a las comunidades y a la gente que habita aquí en la zona en la que ellos hacen sus trabajos. Ver como cuida esta agua, que no se bota al primer uso porque tiene una reutilización, para nosotros es muy importante”, expresó.

Compromiso con la transparencia

Desde el año pasado más de una decena de organizaciones calameñas, que suman casi 400 personas, han visitado este depósito de material proveniente de los procesos mineros, constatando de primera fuente el riguroso trabajo que se lleva a cabo en el área para resguardar la seguridad ambiental y comunitaria.

Juan Pablo Díaz, ingeniero Senior de Procesos, de la gerencia Aguas y Relaves de Chuquicamata, explicó que estas actividades permiten fortalecer el conocimiento de la comunidad sobre la operación de Talabre, “para que tengan una evidencia de cómo operamos para que esto funcione como corresponde”.

En la misma línea, el gerente de Aguas y Relaves de Chuquicamata, Gianni Napoli, añadió, que "abrir nuestras operaciones a la comunidad es una forma de mostrar con total transparencia cómo trabajamos y los altos estándares con los que operamos. Estas visitas permiten que las personas conozcan de primera fuente los procesos, resuelvan sus dudas y comprueben que la gestión del Tranque de Relaves Talabre se desarrolla de manera segura y responsable".

Con este tipo de instancias, Codelco y la División Chuquicamata reafirman su compromiso con una minería más sustentable y parte de la comunidad.