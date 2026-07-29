Valmet presentará en Bolivia Mining tecnologías de filtración enfocadas en la recuperación de agua y eficiencia operacional

La compañía exhibirá soluciones de filtración para minería orientadas a optimizar la recuperación de agua, mejorar la eficiencia operacional y fortalecer la sostenibilidad del sector.

Valmet participará en una nueva edición de Bolivia Mining 2026, que se realizará entre el 29 y el 31 de julio en Santa Cruz de la Sierra, reafirmando su compromiso con el desarrollo de la industria minera latinoamericana y su interés por fortalecer relaciones de largo plazo con clientes del mercado boliviano.

Reconocida por su experiencia global en tecnologías y servicios para industrias de procesos, la compañía presentará durante el evento su oferta de soluciones de filtración para minería, orientadas a optimizar el desempeño de las operaciones, maximizar la recuperación de agua y contribuir al cumplimiento de objetivos de sostenibilidad y eficiencia.

Bolivia cuenta con una larga tradición minera y un importante potencial de crecimiento en minerales estratégicos para la economía regional y global. En este contexto, Valmet busca acercar al mercado boliviano tecnologías y conocimientos especializados que permitan enfrentar los desafíos actuales de la industria, contribuyendo a operaciones más productivas, seguras y sostenibles.

"La minería boliviana posee un importante potencial de crecimiento, y creemos que las tecnologías avanzadas de filtración desempeñarán un papel cada vez más relevante para apoyar operaciones más eficientes y sostenibles. Como pioneros en aplicaciones de filtración de relaves y con una amplia experiencia en algunas de las principales operaciones mineras de América Latina, buscamos estar cerca de nuestros clientes bolivianos, comprender sus desafíos y contribuir con soluciones que agreguen valor a sus operaciones”, explicó Cleber Mattar, Gerente de Ventas de Fabrics de Valmet.

Las soluciones de filtración de Valmet están diseñadas para responder a las exigencias de procesos mineros cada vez más eficientes, apoyando la gestión de relaves/colas, la recuperación y reutilización de agua, así como la optimización de los costos operacionales. Con una red global de plantas de manufactura, incluida su más reciente fábrica en Brasil, Valmet produce desde sus tejidos hasta los elementos filtrantes, ofreciendo soluciones integrales respaldadas por tecnología de vanguardia, conocimiento de procesos y altos estándares de calidad.

Durante los tres días del evento, especialistas de Valmet estarán disponibles para compartir experiencias, analizar desafíos operacionales y presentar tecnologías que contribuyen a mejorar el desempeño integral de los procesos de separación sólido-líquido.