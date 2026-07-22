Velocidad variable en molienda emerge como herramienta para optimizar el procesamiento de minerales

Durante Procemin-Geomet 2026, ABB expuso los beneficios de incorporar esta tecnología para responder a fluctuaciones operacionales, reducir el consumo de energía y avanzar hacia procesos mineros más sostenibles.

En el marco de Procemin-Geomet 2026, ABB expuso los resultados y aplicaciones de la velocidad variable en molinos de bolas como una herramienta para optimizar los procesos de molienda frente a cambios en las características del mineral, contribuyendo a mejorar la eficiencia operacional y la sostenibilidad de las faenas mineras.

Uno de los hitos de la jornada inaugural fue la presentación "Velocidad variable en molinos de bolas: ¿Más que una simple ventaja?", dictada por Martijn van de Vijfeijken, Global Product Marketing Manager Grinding de ABB, en colaboración con Fluor. La exposición profundizó en cómo la adopción de tecnologías de velocidad variable transforma los desafíos de las características cambiantes del mineral en ventajas competitivas y ambientales.

Al respecto, Martijn van de Vijfeijken explicó que el dinamismo propio de las faenas mineras exige soluciones que superen las rigideces del diseño original de una planta. "La velocidad variable en un molino de bolas puede tener un impacto enorme tanto en la eficiencia de la molienda como en la sostenibilidad de la operación. Esto es crítico cuando las condiciones reales difieren de las proyectadas en la fase de diseño; y, para ser sinceros, en el entorno minero las variables casi nunca son las previstas", señaló el ejecutivo.

El especialista detalló que, ante fluctuaciones en la tasa de alimentación o cambios imprevistos en la dureza del mineral, esta tecnología permite regular con precisión el proceso, traduciéndose en beneficios integrales. "Ayuda a reducir el consumo de medios de molienda, disminuyendo la huella de carbono de la operación. Además, reduce el consumo energético e incrementa la recuperación de cobre", afirmó.

Impacto en la cadena de valor y desafíos futuros

Mirando hacia los desafíos de la minería global, donde los yacimientos son cada vez más complejos, de menor ley y requieren una molienda más fina, los circuitos e infraestructura escalarán en tamaño. En este escenario, la eficiencia energética y la sostenibilidad se vuelven indispensables.

Por ello, el ejecutivo de ABB concluyó con un llamado prioritario para los líderes de la industria: "Mi recomendación es clara: si está considerando instalar un molino de bolas de velocidad fija, realice un estudio de compensación exhaustivo. Las conclusiones que presentamos en este trabajo son aplicables globalmente en cualquier país".