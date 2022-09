Acera analizó impactos y recomendaciones de la Propuesta de Reglamento de Suficiencia

La Asociación de Energías Renovables y Almacenamiento realizó un taller con el propósito de abrir un espacio de diálogo, consultas y sugerencias sobre la propuesta reglamentaria que se encuentra actualmente en Contraloría.

La Asociación de Energías Renovables y Almacenamiento (Acera), realizó el taller Potenciales Impactos de la Propuesta Reglamento de Suficiencia, con el propósito de analizar la iniciativa de Potencia de Suficiencia que se encuentra actualmente en Contraloría.

El evento se realizó en modalidad híbrida, con la participación de 80 personas en forma presencial y 190 en forma virtual.

«Antes de hablar de un método, hay que hablar de los principios”, dijo Jorge Moreno, de la consultora Inodú, y destacó entre ellos un trade off entre el desarrollo de una red confiable y minimización de costos, en un contexto de alta inflación en donde es muy complejo traspasar nuevos costos al cliente; y además ser capaces de abastecer la demanda de manera confiable con el cumplimiento del compromiso de descarbonización».

«Se requiere precisión, objetivos de simplicidad y de trazabilidad del procedimiento, implementable en el mediano plazo para tener señales de precio tempranas; y por último definir un método que sea capaz de perdurar en el tiempo y de acompañar el proceso de descarbonización», agregó.

Con respecto a señales hacia los inversionistas y la discusión que se está dando en relación con el Reglamento de Potencia y la transición energética, Stan Malek de DNB advirtió que «hay que tener mucho cuidado en la manera en cómo se implementan estos ajustes, si se implementan tal como están ahora escrito el Reglamento en Contraloría, porque por un lado puede ser posible quiebra de algunos proyectos existentes y, por otro lado, un fuerte incremento en los precios de PPA´s nuevos que se van a ir licitando en el futuro».

Cambio radical

Desde la perspectiva regulatoria, Javiera Méndez, abogada experta de Larraín y Asociados, comentó que «si es que no tenemos una regulación clara, armónica, decidida a apoyar las metas de descarbonización y cambio climático que nos hemos propuesto como país, esto queda cojo. El mercado de la suficiencia es fundamental para contar con la energía limpia que necesitamos en la transición energética, y requiere señales regulatorias claras y estables en el tiempo, si es que no es así, vamos a ver licitaciones con poca participación y las inversiones no van a llegar».

«Esta propuesta, que tiene muchos méritos en términos metodológicos, debe enmarcarse primero en la ley, y personalmente creo que tal como se está planteando ahora que es un cambio radical en las reglas del juego. Creo que es la primera señal de alerta porque los cambios regulatorios, especialmente cuando son drásticos, deben hacerse con los instrumentos regulatorios entregados», remarcó.

Mesa pro inversión

Al finalizar el encuentro, Ana Lía Rojas, Directora Ejecutiva de Acera, anunció que el Ministerio de Energía en conjunto con el Ministerio de Economía convocó a una mesa de pro inversión configurada por grupos de trabajo para abordar distintas materias de carácter urgente de corto plazo.

«Con bastante satisfacción podemos anunciar que uno de esos grupos es justamente para trabajar mejoras en el enfoque de Potencia de Suficiencia. Creemos que el Ministerio ha recogido la relación entre la importancia de las definiciones de este reglamento con el impacto en las inversiones, y por lo tanto esta mesa, que se va a iniciar el próximo 5 de septiembre, podrá recoger nuestro trabajo como Asociación junto al estudio de PA Consulting como aporte para la discusión, análisis y recomendaciones», resaltó.