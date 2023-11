Acera celebra su vigésimo aniversario en Congreso de las Energías Renovables y Almacenamiento

El evento reunió a autoridades, embajadores, expertos y agentes de la industria para abordar los desafíos y oportunidades que definen la transición hacia un país 100% renovable.

miércoles 08 de noviembre del 2023.- Con más de 650 asistentes culminó el primer día del Congreso y Feria de las Energías Renovables y Almacenamiento: Encuentro Acera, para la conmemoración de su vigésimo aniversario. En un evento que marcó un hito en la transformación del sector energético chileno y que reunió a autoridades, embajadores, expertos y agentes de la industria para abordar los desafíos y oportunidades que definen la transición hacia un país 100% renovable.

La ceremonia inaugural contó con la participación del Presidente de la República de Chile, Gabriel Boric Font, quien aseguró que él tiene el foco puesto en dos desafíos de la industria. “Aumentar la capacidad de almacenamiento y la de transmisión. Queremos asegurar que los costos de este cambio no los paguen los consumidores”. Su discurso marcó un punto de inflexión en el evento, comprometiendo ingresar durante noviembre, nuevas indicaciones al proyecto de ley de transición energética que “estamos trabajando en conjunto con los gremios del sector y parlamentarios”.

Por parte de Acera, su presidente Jaime Toledo y su directora ejecutiva, Ana Lía Rojas, en un discurso bipartito, enfatizaron en que “la respuesta está en invertir fuerte e inmediatamente en proyectos, pero también en las personas, en empleos de calidad, y, sobre todo, capacitación de personas. Se debe avanzar en reformas necesarias para cumplir las metas de descarbonización y llegar a una matriz 100% renovable”.

“La energía renovable y el almacenamiento es una oportunidad. No la desperdiciemos con distracciones o con falsos mensajes que se desean instalar de que las energías renovables son más caras, ya que hemos demostrado que las energías renovables, son efectivamente más baratas que los fósiles”, agregó la directora ejecutiva.

La jornada estuvo marcada por la calidad de expositores internacionales, entre los que destacaron, el Sr. Wu Xuan, secretario general de Geidco (Global Energy Interconnection Development and Cooperation Organization); Pierluigi Mancarella, Chair Professor of Electrical Power Systems, University of Melbourne, Australia; y Hery Wang, presidente de Huawei Digital Power Latam.

Las instancias de diálogo también fueron parte del primer día de encuentro en donde autoridades como el ministro de Energía, Diego Pardow y la ministra de Medioambiente, Maisa Rojas, junto a Jaime Toledo, pudieron dialogar sobre las perspectivas del mercado eléctrico chileno y los escenarios para su transformación, abordando las temáticas de emisiones, seguridad, competitividad y territorio. A su vez, se desarrolló un panel de conversación moderado por el consultor en Cambio Climático, Carlos Finat, donde participaron diversos representantes de gremios del sector eléctrico como Francesca Milani, presidenta de Acenor; Camilo Charme, gerente general Generadores de Chile; Matías Cox, gerente general GPM; Rafael Loyola, director ejecutivo de Apemec; Tomás Morel y gerente de Estudios del Consejo Minero.

También, hubo un espacio de diálogo para especialistas, en donde participó Carlos Suazo, director SPEC; Jorge Moreno, director Inodú; Claudia Rahmann, directora SERC Chile; Rodrigo Espinoza, gerente de Operaciones del Coordinador Eléctrico Nacional y Rodrigo Moreno, profesor Universidad de Chile, ISCI, para conversar sobre los requerimientos de infraestructura de redes y tecnología grid forming.

El Encuentro Acera, culminó con una serie de charlas técnicas impartidas por empresas socias del gremio y con una Feria Académica para la Transición Energética del Mercado Eléctrico, en la que diversos centros de estudios dieron a conocer su oferta académica de pregrado y postítulo, relacionada con la industria renovable y el mercado eléctrico.

Para el segundo día, a realizarse este 8 de noviembre en CentroParque, continuarán las ponencias internacionales y paneles de discusión para abordar temas relevantes como regulación, transformación de la transmisión y distribución de energía para lograr un Chile 100% renovable.

El Congreso y Feria, Encuentro Acera, celebra no solo los logros alcanzados, sino también los desafíos que se avecinan en el camino hacia un futuro energético más limpio y sostenible para Chile.