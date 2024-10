Acera celebró sus 21 años y realizó un fuerte llamado a la acción conjunta de todos los actores de la industria

Con la participación de más de 750 asistentes, la entidad celebró una nueva versión del Encuentro Anual de Energías Renovables y Almacenamiento en el marco del 21º Aniversario.

jueves 10 de octubre del 2024.- El Encuentro Anual de Energías Renovables y Almacenamiento: “La Transformación es de Todos” se ha consolidado como el más importante de la industria energética en Chile. Se desarrolló con cinco momentos destacados, donde autoridades ministeriales y voceros de Acera compartieron mensajes clave. La jornada recuperó su tradicional formato con una cena realizada en Metropolitan Santiago.

En la instancia, participó el Ministro de Energía, Diego Pardow, quien entregó unas palabras al inicio de este encuentro destacando el valor de las personas dentro de esta transformación que se busca lograr en el sector. “Nuestras políticas no son solamente sobre emisiones, no pueden ser solamente sobre su capacidad de contribuir con la transición energética pensada sólo desde una perspectiva científica, debemos ser capaces de ver toda la riqueza de algunas cosas que hacemos. Este es un sector donde muchas veces se habla de electrones y molécula, pero en verdad se trata de personas de carne y hueso. Debemos preguntarnos ¿cómo conseguimos que nuestra transición energética sea más con los trabajadores generando oportunidades laborales para las personas que estudian en nuestro país?”.

Dentro de las palabras inaugurales del encuentro se contó también con la participación de la Ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, quien puso énfasis en que “tenemos una política medioambiental para enfrentar el cambio climático y la transición energética, hemos podido mantener una línea clara hacia dónde queremos avanzar para enfrentar el cambio climático y donde la transición energética juega un rol fundamental. Gracias a eso tenemos una ley que nos da el norte, nos dice a dónde queremos ir y queremos ser carbono neutral a más tardar al año 2050 y queremos ser resilientes a los efectos adversos del cambio climático también. Y eso da una enorme certeza en ese norte al cual queremos llegar”

Por parte de Acera, el presidente del gremio, Sergio del Campo, destacó el papel crucial de la asociación en la transición energética del país, subrayando el compromiso de sus más de 150 socios en la construcción de una matriz energética 100% renovable para Chile. Sin embargo, advirtió que “el sector eléctrico está atravesando hoy una de las crisis más importantes de su historia, lo cual es una paradoja, considerando la buena noticia de una alta velocidad de penetración de las energías renovables y un aumento considerable de la competencia en nuestra matriz eléctrica”. En este sentido, se refirió a que existe una “falta de inversión en transmisión de energía en nuestro país, lo que hace que se generen costos internodales o diferencias entre precio de inyección y retiro que inviabilizan los contratos principalmente vinculados a los clientes regulados. En paralelo, existe una creciente congestión (curtailment) que impide evacuar la energía de los proyectos con tecnología renovable. Esta situación implica una mayor exposición de los generadores contratados en el cumplimiento de sus obligaciones con sus clientes”.

En el plano de la actual discusión de alza de tarifas y subsidios, fue firme en señalar que “como Acera, compartimos la preocupación por encontrar mecanismos de ayuda para las familias más vulnerables del país para enfrentar el alza de tarifas eléctricas originada por el congelamiento de tarifas realizado en las Leyes PEC 1 y 2. No obstante, se deben buscar soluciones que no destruyan la confianza de los inversionistas y de la banca internacional en el compromiso de Chile con las energías renovables. Soluciones que no vayan en esta línea, como es lo que está ocurriendo con el Proyecto de Ley de Subsidios, son políticas que han demostrado su efecto contraproducente en numerosas ocasiones y diversos países en el pasado reciente, que podrían causar daños muy profundos, los cuales tarde o temprano llegan al cliente final, a través de mayores precios de energía para el país”.

Uno de los momentos más celebrados de la noche fue la intervención de la directora ejecutiva de Acera, Ana Lía Rojas, quien mediante un diálogo con una representación de sí misma al año 2050, esbozó un análisis optimista del futuro energético y el logro de la carbono-neutralidad en los próximos 25 años, basada en la electrificación en base a energías renovables y en los ahorros del gasto en importaciones que los combustibles fósiles hoy representan para Chile.

Rojas señaló que mediante la electrificación, Chile tiene la oportunidad de ahorrar año a año, entre 15.000 y 20.000 millones de dólares al año, y que este ahorro representa la verdadera oportunidad de la descarbonización, además de la reducción de emisiones. En esa línea, no sólo se refirió a la descarbonización del sector eléctrico y el desafío de descarbonizar la noche mediante almacenamiento y transmisión, sino también, la descarbonización del resto de la matriz energética de Chile.

La intervención finalizó con un esperanzador mensaje, refiriéndose a que las transformaciones exitosas se basan no sólo en reformas técnicas, sino también, en voluntades orientadas por los incentivos y que esto es lo que debe primar en los próximos 25 años para alcanzar la carbono neutralidad para el 2050.

El evento también tuvo un espacio de inspiración, homenaje y gratitud. Acera realizó un reconocimiento póstumo a Hugh Rudnick Van de Wyngard, ingeniero, profesor y referente del sector eléctrico chileno. Su legado fue honrado con un emotivo recuento de la vida del ingeniero, con imágenes y la narración en voz de su hija, Alejandra Rudnick. Acera entregó un reconocimiento, el que fue recibido por sus hijos Alejandra, Andrea, Elizabeth e Iván Rudnick.

La jornada concluyó con un esperado espacio de networking y camaradería, donde los asistentes compartieron sus visiones y expectativas sobre el futuro de las energías renovables y el almacenamiento en Chile.

Acera agradeció a sus socios patrocinadores y a quienes hicieron posible este evento: Huawei, Atlas, SMA, Grenergy, Sonnedix, Uka, EDF Renewables, Engie, DNV, Andes Solar, Black & Veatch, Metlen, ISA Interchile, Zelestra, Anabática, WPD y Colbún, destacando que gracias al apoyo de este último, por primera vez, el gremio ha realizado un encuentro 100% carbono neutral. Los agradecimientos también se extendieron para la Agencia Pólux quienes fueron los media partner de este evento.