Acera considera insuficiente la Agenda de Segundo Tiempo del Ministerio de Energía

«Las medidas no presentan soluciones con efectos inmediatos o de corto plazo», destacaron.

Durante esta semana el Ministerio de Energía lanzó un documento titulado “Agenda Inicial para un Segundo Tiempo de la Transición Energética” en donde se destaca una serie de acciones o pasos a seguir para avanzar en la descarbonización acelerada del sector eléctrico en Chile.

Este abanico de acciones se enmarca dentro de los objetivos de largo plazo trazados y consensuados a través de la Política Energética Nacional y la Ley Marco de Cambio Climático, además de venir a concretar compromisos adquiridos en la Mesa de Mercado de Corto Plazo de fines del 2022.

Esta agenda presentada por el ministerio considera cuatro ámbitos de acción: Promoción del almacenamiento; Mitigación de riesgos a suministradores; Flexibilidad operacional; y Acciones Políticas, Regulatorias y Obras Urgentes.

“Hemos iniciado un segundo tiempo de la transición energética, que implica que las fuentes renovables y limpias pasen de ser un complemento importante en el sistema eléctrico a constituir las fuentes principales de generación, propendiendo a una matriz eléctrica con un 100?energías limpias antes del 2050, tal como ha quedado suscrito de manera consensuada en la Política Energética Nacional vigente”, fue parte de lo que comentó el ministro de Energía, Diego Pardow, respecto a esta agenda.

Con respecto a las medidas propuestas por el Ministerio de Energía en la Agenda Inicial para un Segundo Tiempo, la directora Ejecutiva de la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento (Acera) , Ana Lía Rojas, destaca que “valoramos el esfuerzo y compromiso con la transición energética y penetración de energía renovable del Ministerio de Energía, pues las medidas apuntan en la dirección correcta en el largo plazo. Sin embargo, para llegar al largo plazo, hay que primero transitar por el corto plazo, y es ahí donde nos encontramos que para las empresas 100% renovables no convencionales, que están sumamente apremiadas, en este paquete de medidas lamentablemente no encontrarán alivios a estas afectaciones”.

La ejecutiva agregó que “en este sentido, consideramos la propuesta insuficiente, dado que las medidas no presentan soluciones con efectos inmediatos o de corto plazo para la alta exposición a precios cero de las inyecciones de energías renovables que conviven con desacoples de envergadura en el sistema eléctrico, debido a restricciones de transmisión y despachos forzosos térmicos. Las dos medidas que propone el ministerio de corto plazo: la realización de auditorías de mínimos técnicos y la eliminación de la compensación tipo B del impuesto verde, no tendrán efectos este año, aunque se hayan despachado las instrucciones para detonar los procesos esta misma semana. En cualquier caso, no alcanzan a mejorar la situación financiera que está afectando a las ERNC en la envergadura que se requiere”.



Asimismo, sostuvo que “desde Acera, reiteramos que seguimos propiciando la búsqueda de soluciones que apoyen la transición energética, a fin de evitar que más empresas de nuestra industria declaren insolvencia por la imposibilidad financiera de seguir abasteciendo sus contratos regulados. Hacemos un llamado a la acción a todos los agentes de la industria eléctrica para que, en conjunto, colaboremos con la implementación de las medidas, en las que corresponda la acción del sector privado, y que a su vez sigamos conversando sobre otras medidas que no estén incluidas en este primer borrador para el ‘segundo tiempo de la transición energética’, que tengan aplicación y efectos inmediatos para la determinación del precio de la energía renovable no convencional”, agregó Ana Lía Rojas.