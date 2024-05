Aclara culmina proceso de Participación Ciudadana Temprana con importante actividad comunitaria en Penco

La empresa reafirmó su compromiso con la comunidad local en un acto con más de un centenar de dirigentes y vecinos de Penco y representantes de universidades de la zona.

martes 28 de mayo del 2024.- La empresa Aclara, dedicada a la producción limpia de los minerales de tierras raras, culminó recientemente su proceso de Participación Ciudadana Temprana (PCT) con un desayuno comunitario que congregó a más de 130 vecinos, dirigentes y representantes de seis universidades de la región.

La cita tuvo lugar en la “Casa Aclara” en Penco, que en los últimos meses ha congregado a decenas de vecinos que han participado de sus talleres, cursos y encuentros abiertos a la comunidad para dialogar y conocer el proyecto. Entre ellos destacan el Taller de Robótica para Escolares, dictado por la Universidad Federico Santa María y Aclara; el Curso de Minería para Operarias y Operarios, realizado en conjunto con Inacap; y los Talleres de Introducción a la Cerámica, guiados por el alfarero e hijo ilustre de Penco, Santos Herrera.

Nelson Donoso, gerente general de Aclara Chile, afirmó que el proceso de Participación Ciudadana Temprana ha sido muy positivo y enriquecedor. “Nosotros queremos aportar al progreso social de Penco, y para ello es necesario que el mundo privado, público, la academia y la ciudadanía se unan, así como lo hemos hecho en estos meses de actividades en nuestra Casa Aclara. Con este trabajo conjunto hemos sido capaces de detectar y escuchar las preocupaciones de los pencones e incorporarlas en nuestro proyecto”, afirmó.

Progreso social para Penco

Aclara está impulsando un proyecto para la producción de tierras raras limpias que considera una inversión de US$130 millones y la creación de cerca de 2.200 empleos, tanto directos como indirectos. “Hacer este proyecto en Penco es algo virtuoso. El trabajo con las arcillas es parte de su herencia, con grandes producciones locales de loza y alfarería. Ahora las arcillas representan una nueva oportunidad para impulsar a la comuna, gracias a las tierras raras que juegan un rol clave en la descarbonización del planeta”, declaró Donoso.

Lo anterior ha sido relevante para la comunidad local. Fabiola Benismelis Osorio, dirigente social de la comuna, señaló que “en Penco tenemos muchos jóvenes estudiando sobre minería, prevención de riesgos y muchos otros trabajos que pueden venir en el futuro. Para que esto continúe y haya un proceso bueno en la comuna, lo principal es informarse, ¿y cómo se pueden informar? Viniendo aquí mismo a la Casa Aclara”.

Rosa Flores Cartes, dirigente del sector de Primer Agua en Penco, valoró el diálogo por parte de la empresa. “Ahora que me he enterado de todo lo que van a hacer lo encuentro un buen proyecto. Ya no van a usar las aguas de los esteros y van a dar trabajo para la gente de Penco y alrededores”, dijo.

Vicente Hernández, coordinador UDD Biobío Conecta-i, aseguró que en iniciativas como la de Aclara, “que apuntan a generar nuevos productos de alto valor, es fundamental que se vinculen las instituciones de educación superior. A mí me gustaría ver un centro de innovación, que impulse nuevos usos para las tierras raras y crear una academia o cátedra que permita formar capacidades específicas para trabajar en esta área”.

Por su parte, Nicolás von Caprivi, director de Educación Continua de Inacap Biobío – Ñuble, dijo que fue “una interesante actividad donde se pudo conocer sobre el proyecto, sus alcances y cómo se ha ido perfeccionando con los aportes de los distintos grupos de interés. Además, hace más de un año que hemos tenido la oportunidad de trabajar con Aclara capacitando a vecinos de Penco, las cuales continuaremos este año con interesantes actividades para la comunidad y que, sin lugar a duda, tendrá un significativo impacto en la economía y empleabilidad de la histórica comuna”.

Cabe señalar, que el proceso de Participación Ciudadana Temprana de Aclara consideró diversas acciones para informar sobre el proyecto, sus alcances y beneficios, y dialogar abiertamente con representantes de la comunidad, dirigentes y organizaciones sociales. La empresa recibió los comentarios de más de 380 vecinos los cuales fueron procesados, sistematizados y analizados para complementar el diseño final del proyecto.