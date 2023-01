Aclara detalla su nuevo proyecto: “Chile tiene una oportunidad única de liderar la producción limpia de tierras raras en el mundo”

La empresa presentó su innovadora iniciativa de producción de tierras raras, elementos claves para la electromovilidad y energías limpias, que aspira desarrollar en Chile. El pionero sistema no requiere explosivos, chancado ni molienda; y recirculará el 95? su consumo de agua.

Ante la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados, la empresa Aclara presentó el innovador proyecto de producción de tierras raras que buscan realizar en Chile, para extraer estos materiales críticos en el combate contra el cambio climático.

Ramón Barúa, director ejecutivo de Aclara, presentó ante los diputados de la Comisión el módulo de producción de tierras raras que aspiran desarrollar en la comuna de Penco, en la Región del Biobío. Estos elementos, como explicó el ejecutivo, son claves en la fabricación de imanes permanentes que se utilizan en autos eléctricos, turbinas eólicas y otras tecnologías de uso diario.

En el mundo existen varios yacimientos de estos elementos en roca, pero en el Biobío las tierras raras se encuentran en depósitos de arcillas iónicas, lo que simplifica su extracción. Esto les permitió crear, con apoyo de la Universidad de Concepción y la Universidad de Toronto, un proceso único en el mundo de rescate sustentable de estos elementos que no requiere del uso de explosivos, chancado ni molienda; que recircula el 95? su consumo de agua; no requiere de un tranque de relaves; no genera radioactividad; y contempla la revegetación de las zonas operativas con especies nativas.

Tras la presentación, los parlamentarios realizaron diversas consultas sobre los aspectos sociales y ambientales del proyecto. El director ejecutivo de Aclara explicó que “es una inversión de 130 millones de dólares y la cantidad de empleos directos será de 150 a 200 y calculamos que con trabajos indirectos deben ser unos 400 más, que son relevantes para la población de Penco”.

Respecto a los atributos para el cuidado del medio ambiente, Barúa aclaró que el proyecto cuenta con “un proceso circular, que no genera ningún vertimiento”, y que el concentrado que se produce es “inoloro, insaboro y totalmente inocuo”.

Sobre el trabajo que han realizado en la zona, contaron ante la Comisión que desde Aclara han estado dialogando con gremios locales y han visitado 7750 casas en Penco para contar los detalles del proyecto. “Estamos esperando tener el proyecto presentado para hacer un acercamiento más concreto con las autoridades locales. Ahora estamos haciendo una serie de mejoras sociales, ambientales y técnicas”, declaró el director.

Como explicó durante la presentación, el principal proveedor de tierras raras actualmente es China y también existen diversos yacimientos de roca de estos elementos en el mundo, que requieren de procesos de extracción altamente contaminantes. Sin embargo, las arcillas iónicas del Biobío le dan a Chile una ventaja competitiva en la industria. “La ventaja de las arcillas es que nos permite procesarlas de manera muy sencilla”, explicó Barúa.

Al cierre, el director ejecutivo de Aclara destacó la importancia de esta oportunidad para el país. “Se están creando nuevas industrias, como es el caso de los vehículos eléctricos, y Estados Unidos, Japón y Europa están investigando la posibilidad de tener fuentes de materias primas alternativas a China. Contar con el suministro de tierras raras de un país como Chile va a ser fundamental. Tener este tipo de metales, junto con el litio y el cobre, le da mucho poder geopolítico al país”, finalizó.