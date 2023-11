AES Andes avanza en descarbonización y agrega nuevos activos renovables a su portafolio

La compañía totalizó un Ebitda de US$ 259 millones durante el tercer trimestre 2023, 37% superior al mismo período del año anterior.

viernes 03 de noviembre del 2023.- AES Andes continuó avanzando en su estrategia transformacional Greentegra al tercer trimestre de 2023 gracias a nuevos avances en su proceso de descarbonización y la incorporación de más activos renovables a su portafolio. Durante el tercer trimestre de este año la compañía totalizó un Ebitda de US$ 259 millones, lo que da cuenta de una variación positiva de 37% respecto a los US$ 189 millones de igual período de 2022.

En línea con el compromiso de retiro de las centrales a carbón de la matriz energética nacional, el directorio de la compañía aprobó y recibió la autorización para la salida anticipada de la Unidad 2 de la Central Ventanas -ubicada en Puchuncaví, Región de Valparaíso- a contar del próximo 31 de diciembre de 2023.

Asimismo, recibió la aprobación de la Comisión Nacional de Energía a la solicitud realizada a fines de mayo de este año para el retiro de su Central Termoeléctrica Norgener de 276MW, ubicada en Tocopilla, Región de Antofagasta para el año 2025.

Avanzando en su camino de innovación y promoción de soluciones con nuevas tecnologías para la matriz energética, la firma logró poner en operación en julio el sistema de almacenamiento de baterías más grande de América Latina en su proyecto Andes Solar IIb, el cual dispone de 180 MW de energía solar, respaldado por 112MW de baterías de litio por 5 horas ubicado en el Desierto de Atacama.

“La transformación renovable de AES Andes en una realidad y motivo de orgullo para todas las colaboradoras y colaboradores, quienes, pese a un año de grandes desafíos han sabido materializar el compromiso con la ejecución de Greentegra. Eso se refleja en muchos hitos y resultados que nos llevan a contar ya con más de la mitad de nuestro portafolio en base a fuentes de generación libre de emisiones”, aseguró el CEO de la compañía, Javier Dib.

La compañía registró un Ebitda de US$ 542 millones al tercer trimestre de 2023, US$ 37 millones inferior a los US$ 580 millones de igual período del año anterior.

En Chile la variación negativa de US$ 102 millones se explica principalmente por un aumento significativo en los costos de consumo de carbón en el segundo trimestre de 2023, en comparación con el mismo periodo del año anterior.

En Colombia se totalizó una variación positiva de US$ 81 millones gracias a mayores ingresos por ventas de energía en el mercado spot y un alza en los precios del sistema, mientras que, en Argentina, la disminución de US$ 17 millones se explicó por el recupero de seguros, lo que fue compensado principalmente por un incremento en el volumen de venta de contratos del mercado de Energía Plus.

En tanto, los avances en la Política de Diversidad e Inclusión fueron nuevamente reconocidos por el ranking Great Place to Work, con el cuarto lugar entre las mejores empresas para trabajar para mujeres en Chile, en la categoría de firmas de hasta 1.000 colaboradores.

De esta manera, la empresa dio un importante ascenso, al subir tres posiciones con respecto a la última vez que participó en 2021, cuando se situó en el séptimo lugar.

Nuevos proyectos en operación

La compañía sigue avanzando con su estrategia transformacional Greentegra y está invirtiendo US$ 3.000 millones entre 2023 y 2027 en proyectos solares, eólicos y baterías para agregar más de 3,2 GW de capacidad renovable a su portafolio.

En junio de este año, AES Andes adquirió el Parque Bolero Solar, ubicado en la comuna de Sierra Gorda, también en Desierto de Atacama. Se trata de una central fotovoltaica con una capacidad instalada de 146 MW en operación, ubicada a unos 100 kilómetros de otras centrales solares de AES Andes, y se evalúa agregarle un sistema de almacenamiento de energía con baterías.

Además, a principios de mayo la empresa recibió la autorización para la entrada en operación comercial del Parque Eólico Campo Lindo, con 66 MW, ubicado en Los Ángeles, Región del Biobío, el que se suma a Mesamávida y Los Olmos, de AES Andes en el sur de Chile.

Ingreso de nuevos proyectos

Durante febrero, AES Andes ingresó a evaluación ambiental el proyecto híbrido Pampas, ubicado en Taltal, Región de Antofagasta. La iniciativa incorpora una capacidad instalada por hasta 392 MW, con un sistema de almacenamiento de baterías por hasta 624 MW por cinco horas.

El parque eólico contará con una potencia instada de hasta 140 MW, mientras que la planta fotovoltaica tendrá dos zonas, que suman hasta 252 MW.

Además, la empresa ingresó en marzo a tramitación el proyecto solar Cristales, también ubicado en la Región de Antofagasta. La futura central fotovoltaica considera un sistema de almacenamiento de baterías por hasta 542 MW por cinco horas, junto a una capacidad instalada de hasta 379 MW fotovoltaico.

Esto se suma al ingreso a tramitación ambiental del proyecto Alba durante el último trimestre del año pasado. Se trata de una iniciativa pionera a nivel mundial que busca ser una alternativa para la reconversión de centrales termoeléctricas a través del uso de sales solares fundidas (Molten Salt).

Diversidad y equidad de género

La compañía continuó avanzando en forma decidida en materia de diversidad y equidad de género. Es así como durante junio anunció su ingreso a la red de empresas Pride Connection, una iniciativa impulsada por la Fundación Iguales para promover espacios de trabajo inclusivos para la diversidad sexual y generar lazos para la atracción de talento LGTBI+.

En mayo la empresa recibió en forma oficial el Sello Iguala Conciliación por parte del Ministerio de la Mujer, a través del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG).

Se trata de una certificación que el organismo entrega a las organizaciones que implementan sistemas de gestión integrados de igualdad de género y conciliación de la vida familiar, laboral y personal, como parte de la Norma Chilena 3262, bajo la cual AES Andes se recertificó a fines del año pasado, siendo la primera compañía del sector energético en alcanzar este estándar.

Gran lugar para trabajar

A fines de marzo, la empresa fue reconocida en Chile como una de las seis mejores empresas para trabajar, de acuerdo con el ranking Great Place To Work 2022 en la categoría de hasta 1.000 colaboradores.

La compañía logró un importante avance de cuatro lugares, superando en forma relevante la décima posición de 2021. Esto se refleja en el cuidado de las personas, el trabajo en diversidad e inclusión, y en línea con el primer valor como es poner la seguridad primero y otras iniciativas como el desarrollo de la modalidad híbrida de trabajo.