AES Andes avanza en su estrategia renovable con resultados positivos durante 2022

La compañía ya cuenta con cerca de la mitad de la capacidad de su portafolio proveniente de fuentes libres de emisiones, logrando además cerrar importantes contratos para acelerar la descarbonización en las operaciones de industrias mineras y tecnológicas.

AES Andes continúa avanzando en la implementación de su estrategia transformacional Greentegra. Durante 2022 logró la incorporación de nuevas operaciones renovables a su portafolio, además de iniciativas con un fuerte sello innovador e importantes avances en su proceso de descarbonización.

Con el fin de contribuir a hacer más sustentable las industrias mineras y tecnológicas en Chile, la compañía firmó en 2022 contratos de suministro de largo plazo por 2.9 TWh/año, entre los que destacan Google, Teck y Codelco.

Además, la empresa alcanzó 2.299 MW de capacidad renovable, tras agregar más de 730 MW durante 2022, con la entrada en operación de los parques eólicos Los Olmos y Mesamávida, junto a Alto Maipo en Chile y el proyecto solar Brisas en Colombia.

Con esto, la firma alcanza un 46? su capacidad en base a tecnología libre de emisiones de CO2.

Javier Dib, CEO de AES Andes, aseguró que “aunque nos falta camino por recorrer, la transformación de nuestro portafolio ya es una realidad, lo que se refleja en nuestros proyectos libres de emisiones que ya se encuentran brindando energía renovable al sistema y otro importante número de ellos en nuestro pipeline para iniciar operación comercial a partir de 2023, además del ingreso de iniciativas pioneras en materia de innovación que confirman el compromiso de nuestra compañía con el proceso de descarbonización que lleva adelante el país”.

Las mejores condiciones en los tres mercados en los que opera la compañía, llevaron a registrar un EBITDA de US$ 811 millones durante 2022, cifra que es US$ 72 millones más alta que el resultado normalizado de 2021 y US$ 264 millones menor si se incluye el impacto extraordinario del acuerdo con BHP en Chile registrado en 2021.

Chile tuvo una variación positiva asociada principalmente a mayores márgenes de contratos por menores compras físicas en el mercado spot y más generación renovable gracias a la entrada de sus nuevos proyectos eólicos.

En 2022 la empresa reportó una utilidad neta de US$ 277 millones, que se compara positivamente con una pérdida neta de US$ 1.091 millones de 2021. La variación se explica, principalmente, por la mejora en los resultados operacionales y por los impactos contables registrados en 2021 relacionados al proceso de descarbonización y a la desconsolidación de Alto Maipo.

El máximo ejecutivo de AES Andes destacó que “estos resultados reflejan la resiliencia de la compañía a la hora de concretar la transformación de nuestra matriz en renovable, lo que es fruto del compromiso de nuestros clientes y de nuestros colaboradores y colaboradoras con nuestra estrategia Greentegra”.