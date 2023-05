AES Andes avanza en su proceso de transformación con nuevo parque eólico en operación e ingreso de nuevos proyectos renovables

La compañía alcanza un EBITDA de US$169 millones en el semestre con cerca de la mitad de su capacidad instalada libre de emisiones, en línea con su propósito de acelerar el futuro de la energía.

Nuevas muestras del avance decidido de la implementación de su estrategia transformacional Greentegra dio AES Andes con la entrada en operación de un nuevo parque eólico y el ingreso a evaluación ambiental de proyectos con un fuerte sello innovador.

Es así como en abril la empresa logró la entrada en operación comercial (COD) del Parque Eólico Campo Lindo, con 66 MW, ubicado en Los Ángeles, Región del Biobío, el que se suma a Mesamávida y Los Olmos, de AES Andes en el sur de Chile.

La compañía ya alcanza un 47% de capacidad instalada 100% renovable y libre de emisiones de CO2 con sus operaciones en Chile, Argentina y Colombia.

Javier Dib, CEO de AES Andes, destacó que “a cinco años del lanzamiento de Greentegra, vemos con orgullo su avance a través de la transformación de nuestro portafolio a energías libre de emisiones, lo que nos impulsa a seguir avanzando en forma decidida en nuestro propósito de acelerar el futuro de la energía, juntos, para enfrentar los efectos del cambio climático”.

El ejecutivo agregó que “todos estos avances reflejan el compromiso de AES Andes como inversionista de largo plazo en el país y su aporte al proceso de descarbonización”.

En términos financieros, la compañía registró un EBITDA de US$ 169 millones en el primer trimestre de 2023, US$ 18 millones inferior a los US$ 187 millones de igual período del año anterior.

La variación se explica principalmente por un menor margen de contratos y al mayor costo de abastecimiento de los mismos en Chile, mientras que en Colombia se registró un menor margen de contratos debido al impacto por la devaluación de la moneda local, lo que fue parcialmente compensado por mayor precio y volumen en las ventas al mercado spot.

En Argentina la variación positiva está asociada principalmente a mayores ventas físicas de energía y potencia, a mejores precios en el mercado de Energía Base, así como también a un mayor margen de contratos en 2023.

Durante los tres primeros meses del año, la compañía registró una utilidad neta de US$ 32,5 millones de dólares, impactada a su vez por los mayores costos financieros del trimestre.

Hechos relevantes

Campo Lindo

La compañía alcanzó la operación comercial de su Parque Eólico Campo Lindo, con un aporte de 66 MW al Sistema Eléctrico Nacional. La central 100% renovable se suma a Mesamávida y Los Olmos en la Región del Biobío.

Nuevos proyectos

Durante febrero, AES Andes ingresó a evaluación ambiental el proyecto híbrido Pampas, ubicado en Taltal, Región de Antofagasta. La iniciativa incorpora una capacidad instalada por hasta 392 MW, con un sistema de almacenamiento de baterías por hasta 624 MW por cinco horas.

El parque eólico contará con una potencia instada de hasta 140 MW, mientras que la planta fotovoltaica tendrá dos zonas, que suman hasta 252 MW.

Además, la empresa ingresó en marzo a tramitación el proyecto solar Cristales, también ubicado en la Región de Antofagasta. La futura central fotovoltaica considera un sistema de almacenamiento de baterías por hasta 542 MW por cinco horas, junto a una capacidad instalada de hasta 379 MW fotovoltaico.

Equidad de género

Recientemente la firma recibió en forma oficial el Sello Iguala Conciliación por parte del Ministerio de la Mujer, a través del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG).

Se trata de una certificación que el organismo entrega a las organizaciones que implementan sistemas de gestión integrados de igualdad de género y conciliación de la vida familiar, laboral y personal, como parte de la Norma Chilena 3262, bajo la cual AES Andes se recertificó a fines del año pasado, siendo la primera compañía del sector energético en alcanzar este estándar.

Gran lugar para trabajar

A fines de marzo, la empresa fue reconocida en Chile como una de las seis mejores empresas para trabajar, de acuerdo con el ranking Great Place To Work 2022 en la categoría de hasta 1.000 colaboradores.

La compañía logró un importante avance de cuatro lugares, superando en forma relevante la décima posición de 2021. Esto se refleja en el cuidado de las personas, el trabajo en diversidad e inclusión, y en línea con el primer valor como es poner la seguridad primero y otras iniciativas como el desarrollo de la modalidad híbrida de trabajo.