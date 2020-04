Alcalde logra controles preventivos en Alto El Loa por semana santa

Se han suspendido todas festividades, reuniones y celebraciones en las distintas localidades, y se reitera el llamado a no salir de sus casas a menos que sea estrictamente necesario.

Preocupación han mostrado los habitantes de las localidades de Alto El Loa y el alcalde de la comuna, Daniel Agusto, por la constante afluencia de visitantes que se registran, pese a encontrarnos en una emergencia sanitaria a nivel nacional y planetario, más aún esta semana donde se celebra una de las festividades religiosas más importantes para el mundo Católico. Ante esta situación el edil solicitó, en más de una oportunidad a las autoridades regionales, la instalación de un Control Preventivo de Salud en los accesos de la comuna, lo cuales se concretarán a partir de mañana miércoles 08 de abril.

Esta importante gestión, fue informada a los representantes de los poblados en una reunión sostenida durante esta mañana, donde además se acordó generar un protocolo de acción en caso de registrar algún caso positivo, entendiendo que la mayor parte de las personas que viven en los poblados son adultos mayores, el grupo de alto riesgo ante el Covid -19.

“Quiero hacer un llamado a toda la gente que se quede en sus casas, que generemos prevención. Les pido por favor, que nadie suba a Alto El Loa, no aprovechemos este fin de semana para ser una fuente de riesgo, debemos proteger a nuestros adultos mayores, a nuestra gente, a nuestros comuneros”, comentó la autoridad comunal.

Agregando que estos controles preventivos se instalarán tanto en el acceso entre Calama y Chiu Chiu, que es la puerta de entrada a Alto El Loa, como en Dupont y Cruceros.

Cabe destacar, que el personal policial y de Ejército comprobará la existencia de una segunda residencia, es decir, que si usted no vive en las localidades no podrá ingresar, esto en base a documentación y apoyo de los representantes de los poblados.

Es así que el presidente de la comunidad indígena atacameña de Chiu Chiu , Manuel Johonny Velásquez, agradeció la voluntad y el trabajo junto al Municipio para poder mantener a los habitantes en resguardo, “hacemos el llamado a que no concurra, no asista la gente que no tiene ninguna particularidad con las comunidades de Alto El Loa. Estamos en precaución por nuestros adultos, por nuestros infantes, nuestros pobladores y juntos vamos a solucionar el Covid -19”.

Por su parte, la tesorera de la comunidad indígena atacameña de Lasana, Rosa Liendro, expresó que han estado muy preocupados ante esta emergencia, “ya que como se ha repetido en varias oportunidades, nosotros somos las comunidades que mantienen la mayor cantidad de población de adulto mayor, y por eso se agradece las gestiones que han estado realizando a nivel de servicios públicos, quienes nos han apoyado en el sentido de poder cuidar el acceso a nuestros poblados y hacemos el llamado encarecido a que las familias puedan quedarse en sus hogares y no salgan no estamos de vacaciones, estamos en emergencia sanitaria y entre todos tenemos que cuidarnos”.