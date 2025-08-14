Altar: Aldebaran avanza en la expansión de su proyecto en San Juan con promisorios resultados de perforación

Los 17 pozos finales del programa de perforación permiten mejorar la clasificación de recursos minerales y preparan el terreno para el Estudio de Prefactibilidad previsto para el tercer trimestre de 2025.

jueves 14 de agosto del 2025.- La empresa canadiense Aldebaran Resources informó los resultados de los 17 últimos pozos del programa de perforación de relleno en el proyecto Altar, el cual se encuentra ubicado en la provincia de San Juan, en Argentina.

A través de un comunicado de prensa, la compañía destacó que el objetivo principal de estos pozos fue mejorar la clasificación de los bloques de recursos, pasándolos de la categoría “Inferidos” a las categorías “Medidos” y “Indicados”.

Estos pozos fueron perforados en tres zonas específicas del proyecto: Altar Central, Altar Este y Altar United. Con la publicación de estos resultados, Aldebaran ha completado la entrega de los datos correspondientes a todo el programa de perforación de campo 2024/2025.

Sobre estos resultados, el director ejecutivo de Aldebaran, John Black, comentó: “Con todos los pozos del programa de perforación 2024/2025 ahora reportados, los próximos hitos importantes para el proyecto Altar incluyen el Estudio de Prefactibilidad (PEA) en el tercer trimestre de 2025, la actualización de los recursos minerales entre el cuarto trimestre de 2025 y el primer trimestre de 2026, y el Estudio de Factibilidad Prefactible (PFS) en el cuarto trimestre de 2026. Los resultados del programa de perforación de relleno siguen demostrando la magnitud del proyecto Altar, que continúa abierto en varias direcciones”, precisó.

Por su parte, Kevin B. Heather, director geológico de Aldebaran, agregó que “los resultados informados hoy, junto con el lote de perforaciones previamente divulgado, demuestran la continuidad y la consistencia en el grado de mineralización en Altar, lo que aumentará el nivel de confianza para los próximos recursos minerales mientras avanzamos el proyecto hacia la fase de PFS”, especificó.

Descripción del proyecto

Cabe destacar que el proyecto alberga un grupo de depósitos de pórfido en San Juan, Argentina, que Aldebaran está expandiendo a través de la exploración para entregar al creciente mercado del cobre.

Según ha informado por la compañía, la estimación de recursos restringida por pozo de 2021 mostró 11,4 mil millones de libras de Cu y 3,4 millones de onzas de Au en las categorías Medida e Indicada, más 1,7 mil millones de libras de Cu y 0,4 millones de onzas de Au Inferida.

Para más información del proyecto en el siguiente link.