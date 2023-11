Alumnas de la Escuela de Mujeres Líderes de Codelco comparten su experiencia

Las estudiantes de los distintos establecimientos, que están a solo días de concluir su enseñanza media, y las jóvenes del cuarto semestre del Centro de Formación Técnica de Calama, se convertirán en la primera generación en salir al campo laboral a aplicar lo aprendido durante el programa.

jueves 23 de noviembre del 2023.- En un clima cargado de reflexión y aprendizaje, se llevó a cabo el antepenúltimo encuentro de la Escuela de Mujeres Líderes, una iniciativa pionera de Codelco Distrito Norte que busca inspirar y formar a las jóvenes de la Región de Antofagasta, invitándolas a integrarse a la industria minera y contribuir al desarrollo de Codelco y la región en las décadas venideras.

El escenario de esta instancia fue la Cuarta Mesa de Trabajo, donde mentoras y mentíes se reunieron para trabajar en las conclusiones del plan profesional y vocacional que cada participante desarrolló durante el 2023. La jornada estuvo marcada por actividades destinadas a cerrar los aprendizajes del año, revisar los avances obtenidos y reflexionar sobre el camino recorrido por ambas partes.

«Fue una experiencia muy reconfortante, nunca me había detenido a reflexionar sobre mí y sobre mi futuro. Este programa me sirvió para eso, ya que me proyecto más adelante acá en Codelco, quizás en alguna división. También me ayudó a desarrollarme personalmente, y nuestras mentoras nos enseñaron que, aunque haya obstáculos, siempre va a haber maneras de superarlos, sin importar qué tan graves sean», compartió Javiera Valdés, alumna de cuarto medio A del Liceo Jorge Alessandri Rodríguez.

En tanto, Lidia López, operadora de equipo minero y mentora del programa, manifestó su alegría por ser parte de esta novedosa iniciativa: «Me enorgullece estar dentro de este grupo de mujeres líderes y tener a estos jóvenes como mentíes. Durante estos meses les dijimos que pueden salir adelante, que puedan surgir y les brindamos el apoyo desde nuestra experiencia de vida».

Perspectivas de la primera generación

Este encuentro tuvo un significado especial, ya que sirvió como punto de egreso para las estudiantes de los distintos establecimientos que están a solo días de concluir su enseñanza media, y para las jóvenes del cuarto semestre del Centro de Formación Técnica de Calama, quienes se convertirán en la primera generación en salir al campo laboral a aplicar todo lo aprendido durante la Escuela de Mujeres Líderes 2023.

«Me pareció muy gratificante y emocionante esta actividad. De todo lo que he pasado este año, he aprendido a confiar en mí misma, a buscar mi camino y encontrar cada paso de mi futuro. Codelco nos está dando una gran oportunidad, y aquí nos han mostrado cómo tener la voluntad de decir ‘yo puedo, yo soy esto, yo puedo ir a tal parte'», destacó Claudia Maldonado, alumna de Cuarto Medio F del Liceo Minero América.

La Escuela de Mujeres Líderes no solo es una apuesta por el desarrollo profesional de las participantes y una instancia de retroalimentación y crecimiento mutuo entre las mentoras y las jóvenes mentíes, sino también un esfuerzo de Codelco Distrito Norte por dar continuidad al negocio minero, incrementar su valor social y contribuir a la sustentabilidad.