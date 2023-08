Andes Iron valora moderación de nueva propuesta de AMCP-MU y estudiará decreto que la promulgue

De acuerdo a la empresa, la creación de un área marina sería un aporte, ya que la compatibilización del desarrollo y medio ambiente es perfectamente posible en la zona.

lunes 14 de agosto del 2023.- Andes Iron valoró la importante moderación de la nueva propuesta del Gobierno para la creación de un Área Marina Costera Protegida de Múltiples Usos (AMCP-MU), la cual fue aprobada por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y Cambio Climático, cuyo decreto de promulgación se analizará una vez que se emita.

A diferencia de lo ocurrido en la sesión del pasado 7 de julio, en la cual Ministros de Estado hablaron explícitamente de prohibiciones a actividades industriales como puertos, plantas desaladoras, entre otras, esta vez se planteó que el AMCP-MU era sólo una extensión del área aprobada en 2021, que “no se incluyen prohibiciones a priori” y que “no se afecta la libre navegación y fondeo”, criterios que son consistentes con lo planteado por la Ministra del Medio Ambiente ante la Comisión de Medio Ambiente del Senado.

«Lamentablemente, en la exposición no quedó claro si la concesión marítima con la que cuenta Dominga quedó o no excluida de la AMCP-MU. En la sesión del pasado 7 de julio el MMA informó a los miembros que el proyecto Dominga no tenía concesión marítima, siendo que el Decreto N°405/2012 del Ministerio de Defensa entrega a Andes Iron concesión de un terminal de embarque y una planta desaladora», informó la empresa a través de un comunicado.

«Cabe señalar que Andes Iron no se opone a la creación de un AMCP-MU, por el contrario, cree que esta sería un aporte a la zona que se intenta proteger, ya que la compatibilización del desarrollo y medio ambiente es perfectamente posible, tal como se demuestra en zonas como la Bahía de San Francisco y otros lugares del mundo», concluyó.