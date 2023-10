Andes Solar detalla sus principales proyectos de energía renovable y apuesta por interesantes innovaciones para 2024

En entrevista con Portal Minero, el gerente general, Roberto Muñoz, explica que la empresa cuenta con distintas líneas de trabajo, abocadas principalmente al desarrollo de proyectos de energías renovables en la zona central del país.

viernes 29 de septiembre del 2023.- En marzo de este año, Andes Solar marcó un hito importante a nivel corporativo: la compañía especialista en el desarrollo, construcción, operación y mantenimiento de proyectos renovables celebró sus 10 años de trayectoria.

Además, la empresa se ha ido posicionado en el mercado nacional, logrando como resultado más de 50 instalaciones fotovoltaicas, que generan más de 90 mil KW a lo largo de todo Chile.

Para conocer cuáles serían sus principales proyectos y desafíos para 2024, Portal Minero conversó con el gerente general de Andes Solar, Roberto Muñoz, quien explica que la empresa cuenta con distintas líneas de trabajo, abocadas al desarrollo de proyectos de energías renovables.

“Primero, contamos con una División de Desarrollo de Proyectos, enfocados principalmente en la elaboración de Pequeños Medios de Generación Distribuidos (PMGD) y de iniciativas Utility; también tenemos una División de Construcción, cuyo objetivo principal son los procesos de plantas solares fotovoltaicas de hasta 12 megawatt de potencia instalada, y una Línea de Negocios asociada a un porfolio, operación y mantenimiento de PMGD”, precisa.

Cabe destacar que durante todo este tiempo, Andes Solar ha aportado con interesantes innovaciones al país, como el proyecto de paneles solares en los estacionamientos de la tradicional Zofri, en la Región de Tarapacá, así como también en el desarrollo de uno de los primeros techos solares de gran escala en el país, en el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM).

Fomento de las energías renovables en la zona central del país

En la actualidad, la empresa también desarrolla otros importantes proyectos de energías renovables en la zona central del país, como el parque Andino Las Pataguas (de US$ 150 millones, en la comuna de San Pedro, en la Región Metropolitana), y los que construye en la Región de O’Higgins como son los parques fotovoltaicos Andino Los Maitenes (de US$ 90 millones, Marchigüe), Andino Occidente I (de US$ 150 millones, Marchigüe) y Andino Occidente II, (de US$ 180 millones, en la comuna de Las Cabras).

En ese sentido, el gerente de Andes Solar aclara que “nosotros como compañía abordamos el proyecto hasta el ‘Ready to Build’ (el punto en el que la iniciativa ha obtenido todos los permisos necesarios para la construcción de la planta). En ese momento, se lo pasamos a otra empresa que lo compra y luego lo explota en coordinación con el resto del Sistema Eléctrico Nacional”, detalla.

Al ser consultado en qué fase de desarrollo de encuentran estos proyectos, el ejecutivo sostiene que todos se encuentran en distintas etapas.

“Por ejemplo, en el caso del parque Andino Las Pataguas, esperamos en unos meses más lograr el Ready to Build; en cuanto a los proyectos Andino Los Maitenes y Andino Occidente I, se encuentran aún en fases iniciales, mientras que el parque fotovoltaico Andes Occidente II, hace poco obtuvimos su Resolución de Calificación Ambiental (RCA) y estamos con muy buenas expectativas para obtener su Ready to Build probablemente a comienzos del próximo año”, especifica.

En cuanto a nuevos proyectos, el ejecutivo de Andes Solar adelanta que para el 2024 pretenden desarrollar nuevas iniciativas relacionadas con la energía agrovoltaica o agrofotovoltaica, un concepto que une dos sectores estratégicos en una relación virtuosa de sustentabilidad: las energías renovables y la agricultura.

De acuerdo al gerente general, este modelo cumple una doble función, ya que permite, por un lado, el desarrollo de las actividades agrícolas en conjunto con la generación de energía limpia mediante paneles fotovoltaicos.

“Si bien la idea pareciera algo simple, la verdad es que no es tan así”, sostiene. “La siembra en general es muy variada y puede que algunos cultivos necesiten cierta cantidad de luz y sombra, y otros no. Por lo tanto requiere de nuevas investigaciones y desarrollo. En Europa existen algunas experiencias y todavía no es tan masiva la construcción de este tipo de parques. Sin embargo, esperamos para el próximo año articular algún proyecto piloto de este tipo en la zona central de Chile”, concluye Roberto Muñoz con entusiasmo.

