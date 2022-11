Andina empezó la operación de nuevos buses eléctricos

Junto con entregar traslados más seguros y eficientes para los trabajadores y trabajadoras, la iniciativa se convierte en un aporte de la división de codelco a la protección del medio ambiente.

Luego de completar un recorrido de aproximadamente 30 kilómetros desde Los Andes, los tres primeros buses eléctricos de Andina llegaron hasta el área industrial en Saladillo, marcando con ello el inicio oficial de la electromolividad en esta división de Codelco.

El avance fue valorado por los primeros pasajeros en utilizar las nuevas máquinas. «Inauguramos el servicio permanente de los buses eléctricos y me gustó mucho el servicio. Con esto damos la bienvenida a la electromovilidad en Andina», dijo Marcelo Dasso, analista de la Gerencia de Servicios.

Por su parte, Marcelo Barriga, ingeniero especialista de la Gerencia de Minas, agregó que «este cambio me sorprende, me alegra y me motiva, porque demuestra que vamos por un muy buen camino, sobre todo cuando estamos hablando de un proceso de transformación y este es un cambio evidente de lo que queremos lograr».

El inicio en la operación de esta nueva flota responde a los compromisos sustentables de Codelco Andina, según explicó el gerente general, Lindor Quiroga.

«Esto viene a apalancar los desafíos de sustentabilidad que tenemos. La electromovilidad llegó para quedarse y debemos seguir avanzando con más fuerza en la incorporación de estos equipos que traen un beneficio tremendo, no solamente para mejorar la calidad de vida de las personas, sino que también para la sociedad», señaló.

La flota

Algunas de sus principales características son un sistema electrónico de distribución de frenado regenerativo. Además cuentan con cámaras 360° para mayor seguridad de operadores y peatones tanto en el área industrial como en el tránsito por comunidades vecinas, a lo que se suman sistemas de advertencia de salida de carril.

En cuanto a aspectos de sustentabilidad, no tienen emisión de gases y su uso implica un aumento de confiabilidad y disponibilidad esperada de 40%.

El costo de funcionamiento de esta nueva flota es menor que una versión diésel y requiere de 800 kilos de cobre para su fabricación, aumentando con ello la demanda de la materia prima para esta tecnología en crecimiento.

Próximamente se sumarán cuatro buses más de las mismas características para prestar este servicio en la División Andina de Codelco.