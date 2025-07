Anglo American entrega sus resultados de producción a junio de este año

El segundo trimestre cerró con cifras por debajo de lo esperado en el país, mientras la compañía apuesta por una recuperación gradual y nuevas fases mineras hacia 2027.

viernes 25 de julio del 2025.- En su reporte de producción correspondiente al segundo trimestre de 2025, Anglo American informó que la producción de cobre del segundo trimestre de 2025 fue de 173.300 toneladas, lo que refleja la mayor productividad de Quellaveco como resultado de un mayor rendimiento, lo cual se vio contrarrestado por la menor producción prevista en Chile, tanto en Collahuasi como en Los Bronces.

En el caso de las operaciones nacionales, la producción de cobre de 96.600 toneladas fue inferior al período comparativo, lo que refleja las menores leyes, menores recuperaciones y restricciones hídricas en Collahuasi, así como el menor procesamiento programado en Los Bronces.

Precisamente la producción de Los Bronces registró un descenso de 24 % a 36.900 toneladas, lo que refleja el efecto de la planta de Los Bronces más pequeña, que fue puesta en cuidado y mantenimiento a fines de julio de 2024, lo que fue parcialmente compensado por el beneficio de las mayores leyes (0,50 % vs. 0,48 %) y la mejora del desempeño y recuperación de cobre de la planta.

Aún así, la actual fase minera de Los Bronces posee una menor ley y mayor dureza de mineral y se pronostica una mejora: los trabajos en la nueva fase minera “Donoso 2” avanzan de acuerdo al cronograma, y su mineral —con mejor ley y menor dureza— podría comenzar a marcar diferencias a partir de 2027.

En Collahuasi, el panorama no fue mejor: Anglo American reportó una caída de 20 % en la producción atribuible, quedando en 48.100 toneladas. La baja ley de mineral (0,96 % vs. 1,08 %), sumada a restricciones temporales de agua y al uso de inventarios de menor calidad, afectaron directamente los volúmenes y recuperaciones. No obstante, la compañía ve con optimismo el segundo semestre, apoyado en el inicio de pruebas con agua de mar ultrafiltrada, proveniente de su nueva planta desaladora, cuya operación completa se espera para mediados de 2026.

El Soldado, por su parte, mantuvo una producción estable, produciendo 11.600 toneladas, en línea con el año anterior.

Pronóstico de 2025

El pronóstico de producción para 2025 se mantuvo invariable en 690.000-750.000 toneladas (Chile 380.000-410.000 toneladas; Perú 310.000-340.000 toneladas). La producción de Chile está sujeta a la disponibilidad hídrica, y se espera que la producción se concentre en el segundo semestre de 2025 debido al efecto de las menores leyes en el primer semestre de Collahuasi, en especial en el 1T.