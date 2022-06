Anglo American: Los Bronces dejará de utilizar agua fresca en su proceso para 2030

La compañía trabaja en un proyecto que considera desalinización de agua de mar y reúso de aguas industriales o residuales. Se espera que, una vez obtenidos los permisos pertinentes, contribuya a reforzar el suministro hídrico para la población.

El presidente ejecutivo de Anglo American en Chile, Aaron Puna, anunció que Los Bronces dejará de usar agua fresca en su proceso minero durante la presente década. Para ello, la compañía trabaja en un proyecto que considera desalinización de agua de mar y reúso de aguas industriales o residuales, y que, una vez obtenidos los permisos pertinentes, contribuirá de manera relevante a reforzar el suministro hídrico para la población.

“La realidad es que esperamos que a finales de esta década ya no utilicemos agua fresca. Y vemos un futuro en el cual se desalinice el agua no para ser utilizada en las operaciones, sino que en definitiva para intercambiarla con la comunidad y cumplir nuevamente con uno de nuestros objetivos de privilegiar el uso de toda el agua fresca para el consumo humano”, aseguró Aaron Puna.

En entrevista con el programa Comunidad Cobre, el ejecutivo explicó que esto es parte de la visión de Anglo American sobre una minería en que la innovación juega un rol fundamental, con impacto neto positivo en la biodiversidad y carbono neutral.

Respecto del futuro de la mina Los Bronces, el ejecutivo indicó que la decisión de ir al Comité de Ministros se tomó luego de un proceso de evaluación y análisis de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) que rechazó el proyecto Los Bronces Integrado, con el fin de continuar avanzando hacia una aprobación de la iniciativa.

Aseguró que están abiertos a continuar con el diálogo y que, si bien contaron con la aprobación de 23 de los 25 servicios evaluadores, la compañía tiene entera disposición para implementar las medidas que la autoridad estime pertinente y resolver las dudas que aún puedan persistir.

“Creo que necesitamos dialogar aún más con las autoridades y articular mejor en qué consiste el proyecto y los impactos positivos que tendrá para todos”, dijo.

También enfatizó que con la incorporación de las compensaciones por el 120% de todas las emisiones, tanto de la mina presente como futura, no habría riesgo por calidad del aire. “Tenemos que ser más claros con los sistemas y procesos que otorguen a nuestra base de grupos de interés la confianza de que no existe un daño ni la posibilidad de daño a su salud”, aseguró el ejecutivo.

No habrá impacto en la Región Metropolitana

Consultado acerca de los posibles efectos del proyecto sobre la disponibilidad hídrica de la Región Metropolitana, el ejecutivo aclaró que “no solo no habrá impacto alguno en la Región Metropolitana, sino que lo que podremos hacer será cumplir con, quizás, uno de los principales objetivos del país. A fines de esta década y, según mi perspectiva mucho antes que eso, más hacia mediados de esta década, estaremos en la situación de no requerir agua fresca para Los Bronces”.

Asimismo, el ejecutivo se refirió a otra de las metas que se ha fijado la compañía en materia de sustentabilidad y combate a la crisis climática.

“Tenemos como organización un compromiso a nivel mundial de alcanzar la carbono neutralidad a 2040”, afirmó.

Para eso, Anglo American ya generó la primera molécula de hidrógeno verde en Chile para vehículos cero emisiones, en 2021, y desarrolló el primer camión minero a hidrógeno, recientemente lanzado en una de sus operaciones en Sudáfrica. “El hidrógeno forma parte de nuestro compromiso de lograr la carbono neutralidad. Es importante para nosotros como organización, pero es más importante aún para nosotros en Chile, de manera que esto es absolutamente parte de los Bronces Integrado”, subrayó.

El ejecutivo reafirmó el interés que Chile representa para Anglo American y sostuvo que la actual situación de Los Bronces Integrado no afecta el plan de inversiones de la compañía.

“Aparte de Los Bronces, si pensamos en El Soldado, (Fundición) Chagres, Collahuasi (Anglo American es dueña del 44%), hemos planificado invertir gran parte de US10 mil millones durante los próximos diez años. Tenemos gran fe en el país y en sus instituciones. Creemos que tenemos algunos desafíos, pero a estas alturas mantenemos nuestra gran confianza en invertir en Chile”, sostuvo.

Sobre Los Bronces Integrado

El proyecto Los Bronces Integrado es una iniciativa de continuidad operacional para Los Bronces, una de las minas de cobre más importantes del mundo, a través de una inversión que se estima en US3.300 millones.

Se calcula que el proyecto generará entre 4 mil y 5 mil empleos en sus distintas etapas de desarrollo, además de pagos al Estado por concepto de impuestos y royalties de entre US 110 y US 150 millones anuales hasta el año 2030, adicionales a los pagos que ya realiza la actual operación de Los Bronces.

Fue desarrollado luego de diez años de estudios científicos en terreno y procesos de diálogo con la ciudadanía, que permitieron definir criterios de sustentabilidad que influyeron en el diseño, como no afectación de glaciares, no uso adicional de agua fresca en el proceso, uso de la capacidad ya existente de plantas de procesamiento, botadero de estériles y depósito de relaves, no afectación de áreas protegidas y sin tráfico adicional en Ruta G21.

Los Bronces es parte de Anglo American Sur S.A., propiedad de Anglo American (50,1%), el consorcio Codelco-Mitsui (29,5%) y Mitsubishi (20.4%) y se encuentra en el distrito minero Los Bronces-Andina, donde se han identificado recursos potenciales de cobre que representan el 30% de los recursos de Chile y 10% del mundo.