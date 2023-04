Anglo American presentó su informe de producción del primer trimestre de 2023

La producción en las operaciones en Chile disminuyeron en 15% lo que se traduce a 118.600 toneladas, debido a las menores leyes previstas en Los Bronces y Collahuasi.

miércoles 26 de abril del 2023.- La empresa Anglo American presentó su informe de producción del primer trimestre finalizado el 31 de marzo de 2023, en el cual se destacó que la producción en las operaciones en Chile disminuyeron en 15% lo que se traduce a 118.600 toneladas, debido a las menores leyes previstas en Los Bronces y Collahuasi.

En lo particular de la operación Los Bronces, la producción bajó en un 19?2.700 toneladas, debido a las menores leyes esperadas (0,52% vs. 0,62%), a la mantención de la planta y a la mayor dureza del mineral prevista, lo que se vio compensado en parte por la mayor recuperación de cobre (84 % vs. 80 %).

Por otro lado, en Collahuasi, la producción atribuible se redujo en 13% a 57.100 toneladas, a causa de las menores leyes esperadas (1,05 % vs. 1,18 %).

Mientras que en la producción de El Soldado registró un alza de 5?.800 toneladas, impulsada por las mayores leyes previstas (0,72 % vs. 0,57 %), lo que refleja la producción de una nueva fase de la mina.

De acuerdo a un comunicado de la empresa, «la zona central de Chile continúa enfrentando una severa sequía, lo que ejerce presión sobre la disponibilidad del agua. En el corto plazo, diversas iniciativas para mejorar la eficiencia hídrica y obtener otras fuentes de agua continúan mitigando en parte el impacto sobre la producción».

Desde la compañía destacan que a partir de 2025, más del 45% de los requerimientos de Los Bronces se cubrirán mediante el suministro de agua desalinizada.

En cuanto al incendio ocurrido en el Puerto Ventanas, la venta del concentrado de cobre de Los Bronces se mantuvo en línea con la producción, dado que se lograron rutas de exportación. Las ventas seguirán sujetas a la disponibilidad de un puerto alternativo y se espera solucionar cualquier posible efecto hacia fines del año. El precio promedio realizado 455c/lb corresponde a 125.100 toneladas de cobre con un precio de cobre provisorio promedio de 408c/lb, fijado el 31 de marzo

Por último, informaron que el pronóstico para 2023 se mantiene invariable en 840.000-930.000 toneladas (Chile 530.000-580,000 toneladas; Perú 310.000-350.000 toneladas).