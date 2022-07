Anglo American reporta producción de 273.400 toneladas en el primer semestre

Los resultados financieros provisionales 2022 dados a conocer por la compañía implican una baja productiva de 17% respecto del período anterior, al 30 de junio de 2021.

Anglo American dio a conocer este jueves sus resultados financieros provisionales y los hitos financieros del primer semestre de 2022, finalizado el pasado 30 de junio.

La compañía reportó que la producción de cobre fue de 273.400 toneladas, cifra 17% menor a la del período anterior (330.000 toneladas al 30 de junio de 2021).

Los Bronces: la producción disminuyó en 21% a 129.700 toneladas (163.200 toneladas al 30 de junio de 2021), debido a las menores leyes previstas (0,59% vs. 0,70%), un menor procesamiento de planta (23,1 Mt vs. 24,7 Mt), como resultado de la menor disponibilidad de agua y menor recuperación de cobre esperadas (80,9% vs. 83,2%).

El impacto de la menor disponibilidad hídrica, luego de registrarse bajos niveles récord de precipitaciones a fines de 2021 y durante el primer semestre de 2022, fue en parte compensado por iniciativas tendientes a maximizar la eficiencia hídrica, incluido el suministro de agua industrial externa.

Los costos unitarios C1 se incrementaron en 41% a 219c/lb (30 junio 2021: 155 c/lb), lo que se explica por la menor producción prevista, los niveles récord de inflación y el aumento de los costos asociados a la gestión del agua, contrarrestado en parte por los mayores aportes de subproductos y el debilitamiento del peso chileno.

Collahuasi: la producción de cobre atribuible a Anglo American registró una baja de 12% a 127.800 toneladas (145.900 toneladas al 30 de junio de 2021) debido a las menores leyes previstas (1,14% vs. 1,27%) conforme al plan de mina.

Los costos unitarios C1 se vieron incrementados en 47% a 85 c/lb (30 junio 2021: 58 c/lb), por causa de la menor producción prevista y el efecto de la inflación, parcialmente compensado por el debilitamiento del peso chileno y los mayores aportes de subproductos.

El Soldado: se redujo en 24% a 15.900 toneladas (20.900 toneladas al 30 de junio de 2021), lo que se explica por las menores leyes previstas (0,54% vs. 0,73%) conforme al plan de mina.

Los costos unitarios C1 registraron un alza de 43% a 304c/lb (30 junio 2021: 213 c/lb) por causa de la menor producción y de la inflación, lo que se contrarrestó en parte por el debilitamiento del peso chileno.

La zona central de Chile continúa siendo afectada por una severa sequía; los dos últimos años hasta junio de 2022 han sido los más secos desde que hay registro y el pronóstico sigue siendo muy seco.

Panorama operacional del cobre en Chile

La guía de producción de Chile correspondiente al año completo 2022 se sitúa entre 560.000 y 600.000 toneladas y depende de la disponibilidad hídrica y la magnitud de las eventuales disrupciones relacionadas con el Covid-19.

El pronóstico del año completo 2022 respecto de los costos unitarios C1 de Chile es de c.150c/lb, sujeto al efecto de la disponibilidad hídrica en los volúmenes de producción.

Los Bronces Integrado

Por otra parte, existe un impacto limitado de corto plazo producto del reciente rechazo del permiso ambiental del proyecto Los Bronces Integrado.

Anglo American continúa colaborando con las autoridades reguladoras para poner a disposición cualquier información adicional o clarificación que se requiera. La compañía solicitó una revisión por parte del Comité de Ministros -que es la siguiente etapa en el proceso de permisos regulados en Chile- para evaluar toda la amplitud de méritos del proyecto.

Anglo American continúa confiada en que se reconocerá el impacto positivo que tendrá el proyecto a nivel local, por ejemplo, en términos de mejora de la calidad del aire y de una importante inversión en el largo plazo.