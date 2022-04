Angloamerican salió en defensa de su proyecto Los Bronces Integrado

La iniciativa, que le da continuidad al yacimiento, recibió una recomendación de rechazo de parte del SEA en su tramitación ambiental.

Según un comunicado emitido por la compañía, la resolución del SEA confirma que Los Bronces Integrado (LBI) cumple con todas las regulaciones ambientales relevantes, y basa su recomendación de rechazo en una supuesta falta de información suficiente durante el proceso de evaluación que permita eliminar cualquier duda sobre un posible riesgo para la salud pública.

Ante esto, Anglo American informó que “tiene la convicción de haber puesto a disposición toda la información pertinente a lo largo del proceso de evaluación y de que esta información fue socializada de manera adecuada en las instancias correspondientes durante el proceso normado, incluyendo reuniones formales y presentaciones por escrito. Tal como confirma el SEA en su resolución, LBI cumple con todos los criterios normativos ambientales exigidos. Las medidas de mitigación propuestas por la compañía compensarán el 120% de las emisiones que generará el proyecto y la operación actual de Los Bronces, tanto durante la construcción como durante la operación, mejorando así la calidad del aire en el área”, resalta el comunicado..

Aaron Puna, Presidente Ejecutivo de Anglo American en Chile aseguró que: “Los Bronces Integrado incorporó desde su diseño múltiples consideraciones de sustentabilidad para darle continuidad operacional a una de las minas de cobre más importantes del mundo, mediante una inversión de más de USD 3 mil millones. El proyecto ha transitado por un riguroso proceso de evaluación ambiental donde ya 23 de los 25 servicios competentes declararon expresamente su conformidad sin que ninguno haya solicitado el rechazo de la iniciativa, en tanto que aún está pendiente el pronunciamiento oficial de los dos restantes. Estamos convencidos de que hemos dado respuesta satisfactoria a todas las dudas y observaciones planteadas, tanto por los servicios como por la comunidad, y es por eso que nos sorprende la emisión de este informe que recomienda su rechazo”.

Además, enfatizó: “el Proyecto Los Bronces Integrado en ningún caso tendrá impactos sobre la salud de las personas, ya que las emisiones que generará no superan la norma de calidad del aire. Este último punto ha sido confirmado hoy por el SEA. Estamos confiados en que los compromisos voluntarios adicionales que hemos propuesto atienden con creces cualquier preocupación en este sentido, pues van más allá de lo que requiere la normativa vigente, y se hacen cargo de forma preventiva del eventual riesgo. La metodología utilizada para determinar esto sigue estrictamente las guías del proceso de evaluación ambiental”.

Sobre Los Bronces Integrado

El Proyecto Los Bronces Integrado es un proyecto de continuidad operacional para la actual mina Los Bronces, cuya inversión total alcanzaría los USD 3.300 millones. Se estima que la aprobación del proyecto permitiría generar entre 4 mil y 5 mil empleos adicionales, además de pagos al Estado por concepto de impuestos y regalías de entre USD 110 – USD 150 millones por año, hasta el año 2030. La iniciativa fue diseñada después de diez años de estudios científicos y de un proceso de relacionamiento con la comunidad. Esto permitió diseñar un proyecto que sigue estrictos criterios de sustentabilidad que incluyen no afectación a glaciares, no uso adicional de agua fresca en el proceso, no afectación de áreas protegidas y utilización de las instalaciones ya existentes de procesamiento, botadero de estériles y depósito de relaves.