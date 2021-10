Antofagasta Minerals participará en plan piloto para el uso de hidrógeno en equipos mineros

La iniciativa, que es parte de la Estrategia de Cambio Climático del Grupo, instalará equipos para simular el funcionamiento de un camión de extracción a hidrógeno en Minera Centinela. De esta forma, se podrá probar su operación y rendimiento en condiciones mineras reales.

Antofagasta Minerals será la primera empresa minera en instalar un plan piloto para avanzar en el uso de hidrógeno en grandes equipos mineros, como los camiones de extracción.

El proyecto, impulsado por el Consorcio Hydra, tiene como objetivo desarrollar y probar la tecnología necesaria para reemplazar el uso de diésel en estos vehículos de gran tonelaje y así reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

El consorcio Hydra, formado por Engie, el centro australiano de estudios mineros Mining3, Csiro Chile, Mitsui & Co. (U.S.A.), Inc. y ahora Antofagasta Minerals, entre otras instituciones, instalará celdas de combustible y un prototipo de tren motriz a batería para simular el funcionamiento de un camión de extracción a hidrógeno en Minera Centinela. De esta forma, bajo el alero de un programa de Corfo, se podrá probar la operación de los equipos y su rendimiento en condiciones mineras reales, como temperaturas extremas, altura geográfica, etc.

“Decidimos participar en este proyecto para contribuir al desarrollo de nuevas tecnologías que nos ayuden a enfrentar el cambio climático. Gracias a la innovación podemos avanzar más rápido hacia la meta de que nuestras operaciones sean carbono neutrales a más tardar en 2050”, aseguró Iván Arriagada, presidente ejecutivo de Antofagasta Minerals.

La iniciativa se enmarca dentro del Plan de Electromovilidad, el que forma parte de la Estrategia de Cambio Climático del grupo. Junto a otros proyectos, el objetivo es generar las condiciones que habiliten el uso de hidrógeno en la minería y entender su real potencialidad en el reemplazo del diésel.

“Estamos muy contentos de contribuir al desarrollo de este nuevo combustible y probarlo en condiciones mineras reales. Si este piloto entrega resultados favorables, esperamos tener camiones de extracción utilizando hidrógeno en unos cinco años más”, detalló Carlos Espinoza, gerente general de Minera Centinela.

Como parte de su Estrategia de Cambio Climático, Antofagasta Minerals ha adoptado medidas para mitigar los posibles impactos de sus operaciones. En 2018, fue una las primeras empresas mineras en comprometer una meta de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de 300.000 toneladas al año 2022. Gracias a una serie de iniciativas, el Grupo no sólo cumplió su objetivo dos años antes, sino que también casi la duplicó, al reducir emisiones en 580.000 a fines del 2020.

En mayo de este año, el Grupo anunció dos nuevas metas. En el corto plazo, reducir sus emisiones directas e indirectas (alcance 1 y 2) en un 30% al 2025, con respecto al 2020. Esto equivale a una reducción de 730.000 toneladas de GEI. Además, se comprometió a alcanzar la carbono neutralidad al 2050 o antes si la tecnología lo permite, meta similar a la que tiene Chile.

Con este objetivo, Antofagasta Minerals modificó todos sus contratos de suministro de energía eléctrica para utilizar sólo fuentes limpias de energía, que no generan emisiones. A partir de 2022, las cuatro compañías del Grupo usaran energía 100% renovable.