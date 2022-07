Antofagasta Minerals presentó sus proyectos de inversión a los socios de Aprimin

El presidente ejecutivo de la compañía, Iván Arriagada, informó que los proyectos en construcción son la expansión en Pelambres, la apertura de rajo Esperanza Sur en Centinela y la optimización de recuperaciones en Zaldívar.

El presidente ejecutivo de Antofagasta Minerals, Iván Arriagada, presentó ante la Asociación de Proveedores Industriales de la Minería (Aprimin) la cartera de proyectos de inversión de la compañía para sus operaciones en Pelambres, Centinela y Zaldívar.

Los proyectos que están en construcción son la expansión en Pelambres, la apertura de rajo Esperanza Sur en Centinela y la optimización de recuperaciones en Zaldívar.

Centinela – Esperanza Sur: es un rajo nuevo en Centinela, permite alimentar mineral de más alta ley a la planta concentradora de Esperanza y combinarlo con el rajo Esperanza para suavizar la caída en las leyes. Hoy opera con camiones autónomos.

Zaldívar – Optimización Recuperación: se buscó hacer transformaciones en la planta para lograr hacer lixiviación clorada con cloruro de sodio y cloruro de calcio para mejorar las recuperaciones con altas concentraciones de sal, terminada en enero del 2022.

Los Pelambres – Proyecto INCO: tiene como objetivo construir una solución de agua desalada, hoy tiene un avance global de un 85%. Además, se está construyendo una línea de molienda adicional para compensar la dureza del mineral y se espera finalizar el proyecto a fines de este año.

Iván Arriagada explicó que el caso de Centinela “es un proyecto que involucra una nueva planta concentradora que creemos que nos podría entregar alrededor de 140 ktCuF de su vida útil y en algunos periodos, incluso cercano a los 180 ktCuF adicional. Hay dos nuevos rajos, Esperanza Sur y Encuentro, que alimentarán esta nueva planta concentradora que sería 95kt por día, también considera una planta de molibdeno como subproducto, un nuevo depósito de relaves y una expansión del sistema de impulsión de agua de mar”.

“Para nosotros, este es el proyecto más importante que tenemos ad portas ahora, USD 3MM para poder tomar esta decisión de inversión próximamente”, finalizó.

La cartera de proyectos de Antofagasta Minerals aspira a pasar desde 700 mil toneladas de producción actuales a 900 mil al 2026.

Las cifras de Antofagasta Minerals

El presidente ejecutivo de Antofagasta Minerals expuso algunas cifras sobre el grupo y las cuatro operaciones actuales: Antucoya, Centinela, Zaldívar y Los Pelambres.

Con una producción en los últimos 5 años sobre las 720.000 toneladas, es uno de los 10 mayores productores de cobre en el mundo, con 25.100 integrantes y una participación femenina del 17,4% que espera llegar al 30% al 2025.

Con 40?l empleo está situado en las regiones, trabaja con 1.240 empresas proveedoras, de las cuales una parte importante son locales y otros operadores más globales.

El ejecutivo señaló que la compañía ha realizado un cambio importante en materia de sustentabilidad, abastecida 100% con energías renovables en todas las operaciones.

A su vez, fijó una meta de 30% de reducción de emisiones GEI a 2025 y la carbono neutralidad al 2050. En materia de agua, el 45% es de mar y se espera que para 2025 sea un 90%. En términos de biodiversidad, han continuado adquiriendo zonas de protección, a la fecha son 27.000 hectáreas protegidas.

“Chile tiene una oportunidad única a través de su industria minera. El cobre tiene un papel fundamental al ser un insumo crítico para muchas tecnologías bajas en carbono, desde la electromovilidad hasta la generación de energía renovable, las que, a su vez, prometen ser claves para reducir las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero”, afirmó Arriagada.

La opinión de Aprimin

La presentación se dio en una nueva jornada de Desayuno de Proyectos, organizado por Aprimin, en la que participaron altos ejecutivos representantes de las 120 empresas asociadas.

Philippe Hemmerdinger, presidente de Aprimin, destacó que “si hay una gracia que hemos tenido como país es que ha habido los recursos para repartir, los que se han generado gracias a que tenemos trabajo, producción que nos permitió exportar, mantuvimos la cadena productiva funcionando y eso no se nos puede olvidar, pues si no tenemos estabilidad y reglas claras, no llegarán las inversiones necesarias para generar recursos y seguir creciendo, tenemos que transmitírselo a las nuevas generaciones”.

Por su parte, Sergio Hernández, director ejecutivo de Aprimin, repasó las principales actividades que la gremial realizó en junio, destacando la participación en Exponor y la PDAC 2022. A su vez, dio la bienvenida a las seis nuevas empresas que se incorporan a Aprimin: Deloitte, PPG, Terranova, Buses JM, ARTL y Workmed.