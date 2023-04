Antofagasta plc nombra a cuarta mujer a su directorio

Con la incorporación de Heather Lawrence, Antofagasta plc ahora tiene cuatro mujeres en su directorio, con lo que tendrá una participación femenina de casi 40%.

Antofagasta plc, empresa matriz de Antofagasta Minerals que se transa en la Bolsa de Valores de Londres, anunció la llegada de una nueva integrante al Directorio de la compañía, la señora Heather Lawrence. Con su incorporación, Antofagasta plc ahora tiene cuatro directoras, con lo que tendrá una participación femenina de casi 40%.

Heather Lawrence se ha desempeñado durante más de una década en puesto de alto nivel en finanzas corporativas y la banca de inversión, especializándose en negocios de los rubros industriales y de transporte.

Además, ella tiene una importante experiencia en empresas como directora no ejecutiva. Actualmente, es directora no ejecutiva y presidenta del comité de auditoría de Melrose Industries plc. Anteriormente, fue directora no ejecutiva de Coats Group plc y directora no ejecutiva y presidenta del comité de auditoría de FlyBe Group plc.

Con respecto al nombramiento, Jean-Paul Luksic, presidente del directorio de Antofagasta plc señaló que “tras un proceso de búsqueda exhaustiva, estamos muy contentos de que Heather haya aceptado la invitación de unirse a nuestro Directorio. Su conocimiento internacional y su importante y reciente experiencia financiera será de gran beneficio para la compañía en los próximos años”.