Asociación de Industriales de Iquique celebra 32 años de aportes a Tarapacá

Más de 200 empresas, de distintos ejes productivos a nivel local y nacional, son parte del gremio más importante y representativo de la región.

La Asociación de Industriales de Iquique y el Tamarugal (AII) celebra sus 32 años de vida, con aportes al desarrollo integral de la región de Tarapacá.

El presidente del directorio, Leopoldo Bailac, destacó que «la voz de la AII es reconocida en la macrozona norte y en el país, y esto no sólo se debe a la labor que se ha realizado en nuestra propia región, sino al trabajo que se ha desarrollado con otros líderes gremiales, con Sofofa, Cochilco, Aprimin, entre otros, llevando nuestra voz gremial, experiencia y puntos de vista en los diversos ejes productivos, los cuales son vitales para la reactivación y desarrollo de nuestra región».

Diversas son las iniciativas que lleva a cabo la AII en beneficio de sus asociados. Destacan las Ruedas de Negocios Multisectoriales, seminarios, workshops, convenios estratégicos, así como la realización de programas y talleres enfocados en otorgar herramientas y conocimientos que permita el desarrollo y crecimiento del proveedor local.

El gerente general de la AII, Marcos Gómez, indicó que «en estos 32 años he visto un gremio muy distinto y en varias etapas. Los últimos años no han sido fáciles, pero hemos logrado aumentar la participación de las empresas locales y desarrollo de programas con real impacto a nivel regional. De la misma forma, hemos sentido el apoyo respecto de las distintas autoridades de gobierno y municipales durante este tiempo, ya que es imposible tener una buena gestión si no aunamos voluntades desde los distintos sectores».

«Sin duda queda mucho por hacer, sobre todo en integración de proveedores locales a las distintas actividades, Sin embargo, creemos que el equipo ha hecho un gran trabajo en estos años, bajo la visión de ser de Tarapacá, una región que apunta al desarrollo integral de sus empresas locales. Seguiremos en la tarea de regionalizar la mayor cantidad de procesos, de acercar a la industria con la educación, ya que la formación y capacitación son claves. Mantenemos nuestra constante invitación al ecosistema empresarial regional a acercarse a colaborar, participar y a formar parte de esta gran familia de industrias, empresas y emprendedores de Tarapacá», dijo Gómez.