    Síguenos
  • Instagram
  • Youtube
  • Linkedin
  • RSS
    • es Español
    zh-CN 简体中文en Englishfr Françaisit Italianopt Portuguêses Español
0 elementos

Asociación Internacional del Litio firma alianza con Asociación Chilena del Espacio para promover un desarrollo aeroespacial sostenible

por | Ago 8, 2025 | Noticias

Asociación Internacional del Litio firma alianza con Asociación Chilena del Espacio para promover un desarrollo aeroespacial sostenible
Chile

La alianza promueve el desarrollo de materiales compuestos y sistemas con litio y tierras raras para aplicaciones aeroespaciales, y un plan de prototipado e industrialización para el periodo 2029–2030, que habilite la fabricación y lanzamiento del primer satélite educativo chileno con componentes hechos con minerales nacionales.

Asociación Internacional del Litio firma alianza con Asociación Chilena del Espacio para promover un desarrollo aeroespacial sostenible

viernes 08 de agosto del 2025.- Con el propósito de promover el desarrollo de materiales compuestos y sistemas con litio para una industria aeroespacial sostenible, la Asociación Internacional del Litio y Energías (CIL Lithium) firmó una alianza de colaboración con la Asociación Chilena del Espacio (Achide). La alianza fue formalizada por Pamela Goicovich, presidenta de CIL, y Loreto Moraga, presidenta de Achide.

El convenio impactará la investigación académica, la exploración científica y tecnológica, y la formación técnica. En este sentido, comenzará por un diagnóstico y mapeo estratégico para el periodo 2025-2027, identificando aquellos minerales estratégicos para su aplicación espacial.

“Este compromiso nos permitirá promover el desarrollo conjunto de materiales compuestos y sistemas con litio y tierras raras para aplicaciones aeroespaciales, además de la creación de una mesa técnica minera y espacial, invitando a otros actores relevantes”, precisó Pamela Goicovich, presidenta de CIL Lithium.

Desde el corazón del Triángulo del Litio hacia el mundo, que incluye además de Chile a Brasil, Paraguay y Argentina, CIL trabaja por un modelo económico basado en el bienestar social, el respeto a las culturas ancestrales, la innovación con propósito, el uso responsable de energías limpias y acciones efectivas contra el cambio climático. Mientras que Achide, promueve el desarrollo de toda clase de actividades satelitales, velando por la correcta aplicación y perfeccionamiento de las políticas públicas y privadas en materia espacial y especialmente incentivar el estudio y el uso de la ciencia y tecnología espacial en beneficio de un desarrollo sostenible de la humanidad.

El litio es un metal crucial para la fabricación de baterías de iones de litio, y se obtiene principalmente a través de la extracción por evaporación de salmueras y la extracción directa de litio (EDL). Sus usos incluyen la fabricación de baterías recargables, esenciales para dispositivos electrónicos como teléfonos móviles, computadores y vehículos eléctricos. Además, se emplea en la industria cerámica, vidriera, de lubricantes y en la producción de aire acondicionado. Chile es uno de los principales productores de litio del mundo, junto a Australia y China, y posee las mayores reservas conocidas de este mineral, principalmente en el Salar de Atacama.

CIL y Achide también anunciaron el diseño del primer Diplomado Latinoamericano en Minería, Energías y Soberanía Espacial, como de Programas STEM enfocados en niñas y jóvenes del triángulo del litio y LATAM con proyección hacia la ciencia aeroespacial, y un plan de prototipado e industrialización para el periodo 2029–2030, que habilite la fabricación y lanzamiento del primer satélite educativo chileno con componentes hechos con minerales nacionales, integrando tecnología satelital para trazabilidad minera y monitoreo ambiental.

Asociación Cámara Internacional del Litio y Energías (CIL LITHIUM) es la voz global del litio y las energías limpias. Como organización sin fines de lucro, integra a toda la cadena de valor del litio y energías limpias: empresas, profesionales, instituciones tecnológicas, academia  y comunidades de pueblos originarios comprometidas con un mismo propósito: construir un ecosistema empresarial virtuoso, regenerativo y sostenible.

CIL busca convertirse en la plataforma estratégica que impulse el desarrollo empresarial y profesional, fomentando la colaboración entre industria, tecnología, academia y comunidad para enfrentar los grandes desafíos de nuestro tiempo: la descarbonización del planeta, la acción climática y la regeneración del entorno. Más información en: www.cillithium.com

468

Deja un comentario

avatar
  Suscribirse  
Notificar
Share This
X
X