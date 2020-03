ASTCOR CHILE LTDA

EIPSA (española de instrumentos primaria S.A) es una compañía creada en los años 80 por un grupo de técnicos con una amplia experiencia en el sector de la instrumentación. La estrecha colaboración con empresas de ingeniería (tales como Técnicas Reunidas, Foster Wheeler, Fluor, TPL, Technip, Amec,entre otras) permite desarrollar esos nuevos productos que las nuevas tecnologías demandan.

eltherm GmbH es una empresa mediana que opera internacionalmente en el sector del Traceado Eléctrico, subsidiaria de INDUS Holding AG. Más de 40 años de experiencia y know how, altísimos estándares de calidad y flexibilidad caracterizan a esta sociedad en pleno crecimiento. eltherm refuerza su decisión de producir en Alemania, subrayando así su filosofía de excelencia en soluciones de Traceado Eléctrico, diseñadas individualmente para satisfacer las necesidades de sus clientes. eltherm es una empresa líder en Traceado Eléctrico a nivel mundial, que ofrece servicios industriales con desarrollo propio y producción de cables calefactores, mangueras calefactadas, mantas y camisas calefactoras, tecnología de medición y regulación, y de accesorios.

eltherm ha completado su programa de cables calefactores con la producción decables autorregulantes. Dada la alta tecnología a la que apunta en su confección, se ha posicionado entre los mejores fabricantes de cables calefactores autorregulantes del mundo. Tan solo unos 10 fabricantes de cables calefactores dominan esta tecnología, y eltherm es el único en Alemania. TRE-C–EVERWATT: Empresa italiana fundada en el año 1963, especialistas en la fabricación de resistencias eléctricas blindadas, controladores de temperatura, sistema de control, Skim and Pagkages, para diferentes sectores industriales. VALVOLE HOFMANN: fue fundada en 1989 con el objetivo de diseñar y fabricar productos tecnológicamente avanzados, lo que garantiza un altísimo nivel de calidad. Una vasta gama de productos nos permite encontrar una solución para todas las necesidades de control y procesamiento de fluidos ASA

ASA es una empresa italiana que lleva más de 70 años presente en el mercado de la instrumentación industrial, que diseña, fabrica y comercializa en Italia y en el extranjero una amplia cartera de instrumentación industrial para medición de caudal de alta tecnología

DELTA CONTROL

Delta Control es un especialista mundial en el diseño y fabricación de instrumentos de control de temperatura, presión y flujo, con experiencia en áreas peligrosas. WATLOW

Watlow diseña y fabrica calentadores industriales, sensores de temperatura, controladores y software de soporte, así como conjuntos, todos los componentes de un sistema térmico. La compañía se asocia con sus clientes para optimizar el rendimiento térmico, disminuir el tiempo de diseño y mejorar la eficiencia de sus productos y aplicaciones