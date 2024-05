Ausenco y Women in Mining Chile se unen para fortalecer la presencia femenina en la industria minera chilena

Esta alianza marca un paso hacia la colaboración de una industria donde todas las personas, independientemente de su género, tengan la oportunidad de alcanzar su máximo potencial.

viernes 10 de mayo del 2024.- Según los últimos indicadores, la participación total de mujeres de la gran minería chilena, entre el año 2022 y 2023 aumentó desde un 15,2% a un 18%. Sin embargo, aún hay mucho por hacer para avanzar hacia una industria más inclusiva. Es por eso que Ausenco, empresa global especializada en desarrollo y ejecución de soluciones sostenibles para el sector minero, ha formalizado una alianza estratégica con Women in Mining Chile (WIM) para impulsar la equidad de género y el talento femenino en este sector clave de la economía nacional.

La vicepresidenta de Ausenco Chile, María Paz Núñez, comentó que “concretar este acuerdo de cooperación representa nuestro compromiso con el desarrollo de la industria minera en Chile, y refuerza el trabajo que internamente llevamos a cabo en lo que respecta a igualdad de oportunidades, desarrollo de talento y empoderamiento de las mujeres en el sector”.

“Con este acuerdo esperamos trabajar de manera colaborativa en otros proyectos que fortalezcan la presencia femenina en la industria minera, ampliando las redes de soporte entre las mujeres del rubro y contribuyendo activamente en su desarrollo profesional”, precisó Núñez.

Por su parte, Ana Salazar Ríos, presidenta de Women in Mining Chile, dijo “estoy convencida de que seguiremos avanzando en la industria minera, ya que los líderes actuales están reconociendo el valor del talento femenino en nuestro ecosistema. Sin embargo, como país minero, nuestro mayor desafío radica en acelerar el paso hacia una industria sostenible que integre plenamente el talento femenino. En Women in Mining Chile, nuestra visión de futuro es lograr una industria donde no solo se busque incrementar la presencia de mujeres en términos de porcentaje, y se promueva la equidad de género, sino que se convierta en un imperativo ético y una ventaja competitiva que genere valor para la industria minera en su totalidad”.