Autores y ejecutivos de 11 países abordarán en Planning for Closure 2020 avances y desafíos en la planificación del cierre de minas

Ante el contexto mundial, el 3er Congreso Internacional de Planificación para el Cierre de Minas se realizará en formato online en una plataforma especialmente diseñada para el evento.

Un nuevo formato online del congreso, más de 40 presentaciones técnicas y 10 paneles de preguntas y respuestas con autores, serán algunas de las principales novedades del 3er Congreso Internacional de Planificación para el Cierre de Minas, Planning for Closure 2020, que se realizará entre el 7 y 11 de septiembre.

Ante el contexto mundial por la pandemia Covid-19 y las recomendaciones sanitarias para resguardar la salud e integridad los autores y participantes, el Comité Ejecutivo determinó la realización online del congreso en una plataforma especial diseñada internamente por Gecamin, en el marco también de la revisión de los cinco años de aplicación de la Ley de Cierre de Faenas Mineras, que obliga a las empresas mineras a presentar un plan de cierre con las medidas que se implementarán para garantizar la estabilidad física y química de las instalaciones remanentes al cese de las operaciones.

Serán justamente los avances, desafíos pendientes y principales innovaciones en la materia del cierre de operaciones mineras los temas que se abordarán en Planning for Closure 2020, un espacio único en Latinoamérica que reunirá a la principales empresas mundiales de la minería, como así también a proveedores, consultores y representantes del mundo académico.

Mimy Mackenzie, gerenta de Conferencias y Publicaciones de Gecamin, comentó que esta versión del Congreso Internacional de Planificación para el Cierre de Minas, tendrá una serie de novedades a fin de “ofrecer y garantizar a los autores, participantes y auspiciadores un programa digital del más alto nivel técnico, lo cual ha sido la principal característica y el sello de nuestras conferencias y congresos internacionales durante más de 20 años”.

Mackenzie explico algunos de los puntos más relevantes con que contará el congreso en una plataforma desarrollada internamente para Planning for Closure 2020. “Por ejemplo, el programa dispondrá de contenido on demand durante la semana de realización del congreso y también una vez terminado, con objeto que los participantes puedan acceder a las presentaciones técnicas cada vez que lo requieran durante 3 meses luego de realizado el Congreso. También se realizarán actividades en vivo, como un panel de discusión con destacados ejecutivos de la industria, 6 charlas plenarias, cursos previos desarrollados por las instituciones académicas coorganizadoras y espacios para networking y paneles de preguntas y respuestas con los autores. Todo el contenido en vivo también quedará disponible on demand una vez realizado”.

Del mismo modo, el congreso presentará las facilidades para el envío de mensajes entre los participantes y autores, además de una feria virtual para visitar a los auspiciadores.

La charla inaugural será presentada el miércoles 9 de septiembre por Aidan Davy, director de Operaciones del International Council on Mining and Metals (ICMM), Reino Unido, y donde también participarán con una charla Joanne Heyes, presidenta de Planning for Closure 2020 y Head of Resource Engineering, BHP Technical Centre of Excellence, Australia; y Alfonso Domeyko, director nacional, Sernageomin, Chile; mientras el jueves y viernes tendrán lugar las presentaciones plenarias de Katherine Nolan, social performance principal, Anglo American, Reino Unido; Úrsula Weber, gerente RRCC y Desarrollo Social Cobre, Anglo American, Chile; Paul Maidstone, gerente de Medio Ambiente, Glencore, Chile; Kim Ferguson, global practice lead closure, BHP, Australia; y Mike O’Kane, presidente, O’Kane Consultants, Canadá.

El programa del congreso contará con 44 presentaciones técnicas de autores de 11 países, workshops gratuitos para los inscritos, impartidos por el Centro de Minería de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y el Sustainable Minerals Institute de la Universidad de Queensland, Australia; y el Panel de Discusión “Diseño y construcción del plan de cierre: una tarea de todos”, en el cual estarán Petri Salopera, country manager Ecuador y Chile, Newcrest Mining, Ecuador; Eduardo Sanzana, director corporativo Cierre de Faenas Mineras, Codelco, Chile; Gonzalo Padilla, senior specialist Asset Resource Management – Secondment, BHP, Chile; Alejandra Vial, gerente corporativo de Medio Ambiente, Antofagasta Minerals, Chile; Eva Tobar, gerente de Permisos, Lundin Mining, Chile; y Jorge Campos, consultor senior de Minería, Arcadis, Chile.