Autoridades regionales encabezaron ceremonia de nueva subestación eléctrica para Arica y Parinacota

El proyecto contempla una inversión de US$ 18.8 millones y conectará distintos proyectos energéticos renovables.

lunes 03 de julio del 2023.- El Gobernador de Arica y Parinacota, Jorge Díaz, junto al Delegado Presidencial de la región, Ricardo Sanzana y la Seremi de Energía, Anita Flores; encabezaron la ceremonia de primera piedra de la Subestación Roncacho que lidera la compañía Engie Chile en la zona.



Se trata de un proyecto clave en el sistema de transmisión del país, el cual tiene como objetivo entregar estabilidad y reforzar la red, debido a la gran cantidad de iniciativas de energía solar que se están desarrollando en el norte del país.



La Subestación Roncacho, que se encuentra en etapa de construcción y que contempla una inversión de US$ 18.8 millones, se suma a las 24 subestaciones que tiene en operación Engie Chile en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y a los más de 2.400 km de infraestructura en líneas de transmisión que opera la compañía.



La iniciativa forma parte del portafolio de nueva infraestructura en transmisión que Engie Chile está ejecutando, lo cual se traduce en un monto total de más de US$ 200 millones. Dicha cartera incluye las subestaciones Liqcau, La Ligua y Totihue, obras de ampliación en líneas y subestaciones, entre otros proyectos de infraestructura de transmisión para clientes.



“Como todos sabemos, la transición energética requiere del desarrollo de infraestructura de transmisión sólida, como líneas eléctricas encargadas de transportar la producción de las plantas generadoras renovables, sean fotovoltaicas o eólicas, y de subestaciones que reciban dicha producción y entreguen el suministro eléctrico a los clientes finales. Y en esa línea, la Subestación Roncacho tiene un alto grado de importancia, no sólo por lo que representa para la zona, sino porque aporta a la descarbonización de la matriz energética”, señaló Robin Cuevas, Gerente de Transmisión de Engie Chile.



Por su parte el Delegado Presidencial de la región, Ricardo Sanzana, indicó que: “La descarbonización es el presente y el futuro y acciones e inversiones como la que está llevando a cabo la empresa Engie van justamente en el camino necesario para poder generar energía limpia. Nosotros desde el Gobierno vamos a seguir apoyando este tipo de inversiones, ya lo hemos hecho en este caso a través de Bienes Nacionales y vamos a estar disponibles siempre para continuar en esta línea, gestionando cada una de estas iniciativas que vienen no sólo a generar empleo, sino que también progreso para nuestra región”.



Asimismo, la Seremi de Energía explicó que: “La Subestación Roncacho es la infraestructura eléctrica de transmisión que le dará relevancia a nuestra región a escala nacional y confío en que Engie Chile estará a la altura de lo que esta obra significa para nuestro país, realzando además su compromiso con un desarrollo sostenible y la equidad de género“.



En la ceremonia, que se llevó a cabo el jueves pasado, también asistieron el senador de la República de Chile, José Miguel Durana; el seremi de Gobierno, Nicolás González, el seremi de Economía, Fomento y Turismo, José Zúñiga; el Seremi de Transportes y Telecomunicaciones, Pablo Maturana; el seremi de Bienes Nacionales, Rodrigo Díaz; el alcalde de Camarones, Cristian Zavala; el alcalde (s) de Arica, Edwin Briceño; el gerente de Experiencia Ciudadana de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, Javier Assereto; el Director Regional de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, Jorge Sandoval; la gerenta de Relaciones Institucionales de Engie Chile, Francisca Navarro; entre otros.



“Esperamos que la Subestación Roncacho sea el punto de encuentro para la producción de energía renovable de la zona y juntos logremos convertir a la región de Arica y Parinacota en una región de energía 100% renovable”, finalizó Cuevas.