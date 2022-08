Autoridades supervisaron avances de la Cartera de Proyectos El Teniente

Máximo Pacheco, presidente del directorio de Codelco, y Andrés Sougarret, presidente ejecutivo (s), llegaron hasta las obras del Túnel Correa que a futuro transportará el material de las minas Andes Norte, Andesita y Diamante.

El presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, y el presidente ejecutivo (s), André Sougarret, conocieron en terreno los avances de la Cartera de Proyectos El Teniente (CPT) e insistieron en que la seguridad de trabajadores y trabajadoras es un valor fundamental e intransable para la Corporación.

Las autoridades junto con el gerente general de El Teniente, Andrés Music, y otros ejecutivos divisionales recorrieron el Túnel Correa, una estructura que tendrá 9 kilómetros de extensión y que ha avanzado a pesar de las adversas condiciones geológicas y tectónicas del macizo rocoso.

Pacheco destacó que «este es uno de los proyectos estructurales que sustentarán el futuro de Codelco. Cada 50 años se construye un nivel como el que se está haciendo aquí y que nos va a permitir, espero de aquí a 2025, tener una correa por la cual va a salir el mineral de El Teniente. Es un proyecto de altísima complejidad tecnológica, por todos los elementos sísmicos que están involucrados, pero sobre todo es un proyecto que se hace con los más altos estándares de seguridad».

André Sougarret relevó que «este túnel va a ser el cordón umbilical de El Teniente futuro. Ha tenido un progreso significativo en los últimos años. Sin embargo, todavía estamos en una posición que demanda máxima atención y concentración y el esfuerzo de todos los que están trabajando en el desarrollo de este túnel para completar esta obra de ingeniería que es singular y que ampliará la vida útil de la División».

Nuevas reservas de mineral

El gerente de la Cartera de Proyectos Teniente, Pablo Gándara, explicó que «en el futuro será el túnel principal que nos permitirá transportar todo el mineral desde la explotación histórica de la División El Teniente a las instalaciones de las plantas concentradoras. Este es un desafío único en el mundo, en el que estamos implementando tecnología de punta para minimizar la exposición de las personas al riesgo principal».

«Nos encontramos con un nivel de avance importante en los túneles, los cuales dan cuenta que alrededor del año 2025 ya deberíamos estar construyendo la infraestructura. Tenemos buenas expectativas. Vamos a generar los proyectos futuros, vamos a tener en El Teniente una minería de largo plazo y agregaremos reservas del orden de 2 mil millones de toneladas a la producción de Codelco», aseguró el Vicepresidente de Operaciones Centro Sur, Mauricio Barraza.

Lo primero es la seguridad

Tras realizar un momento de reflexión junto a trabajadores y trabajadoras para recordar los accidentes fatales ocurridos recientemente en la Corporación, Máximo Pacheco insistió en que «necesitamos entender que Codelco es y tiene que ser una empresa con cero fatalidades y en el desarrollo de los proyectos eso es lo más importante. Espero que en el corto plazo podamos decir que todo este trabajo se hace de una manera tecnológicamente desarrollada, para que no intervengan las personas en forma directa y, por lo tanto, no estén en el frente arriesgándose».

André Sougarret destacó que «debemos tener la energía necesaria para seguir adelante sin olvidar lo que nos ha pasado. Levantarnos, ser resilientes, buscar en todas nuestras actividades, no solamente aquellas que tienen permanente riesgo y mejorar nuestra disciplina operacional, el entendimiento de cuáles son los riesgos que están presentes, utilizar aquellas medidas de control que hemos definido y siempre tener presente que no hay ninguna meta operacional ni avance de proyecto que nos exponga a riesgos no controlados».

Bajar la exposición

«Bajar la exposición de los trabajadores (as) a través de la automatización es uno de los elementos fundamentales de la metodología que estamos utilizando. Pero también es fundamental el estricto apego a la disciplina operacional, seguir los protocolos, evaluar la condición y, sin duda, siempre tener presente que están trabajando personas al interior de este túnel», enfatizó el presidente ejecutivo (s).